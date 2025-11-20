Aぇ! group、草間リチャード敬太が脱退 事務所は継続して所属「彼を全力で支えていく所存」
5人組グループ・Aぇ! group の草間リチャード敬太が20日、脱退することがわかった。所属するSTARTO ENTERTAINMENTが発表した。リチャードはグループからは離れるが、引き続き契約タレントとして活動を継続する。
【写真】公開延期に…草間リチャード敬太が出演する映画
同サイトでは「11月20日、弊社契約タレント 草間リチャード敬太が、東京簡易裁判所より略式命令（罰金10万円）を受けたことをご報告いたします」と記載。「この度は、ファンの皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを謹んでお詫び申し上げます」と謝罪した。
そして「草間リチャード敬太の今後の活動ですが、本人と深く話し合った結果、所属するAぇ! groupから離れることとなりました。しかしながら、リチャードは、引き続き弊社契約タレントとしての活動は継続してまいります」と報告。
「今は、本人の体調が一番大切なことであり、事務所としては、彼を全力で支えていく所存でございます。どうか皆さまも、ゆっくりと見守っていただけたら大変ありがたく思います」と呼びかけた。
なお「Aぇ! groupは、これから4人のメンバーとなりますが、引き続き、Aぇ! groupメンバー、草間リチャード敬太への変わらぬご支援いただけますよう、どうぞよろしくお願いいたします」と結んでいる。
草間は10月4日早朝に東京・新宿区で下半身を露出したとして警視庁に逮捕され、6日に留置先から釈放された。これを受け所属するSTARTO ENTERTAINMENTは草間の活動を休止を発表していた。
Aぇ! groupは2019年2月に草間のほか末澤誠也、正門良規、小島健、福本大晴、佐野晶哉で結成。デビュー前には福本がコンプライアンス違反で脱退。その後、ソロアーティストとして活動している。グループとしては2024年5月15日にシングル「《A》BEGINNING」でCDデビュー。
【写真】公開延期に…草間リチャード敬太が出演する映画
同サイトでは「11月20日、弊社契約タレント 草間リチャード敬太が、東京簡易裁判所より略式命令（罰金10万円）を受けたことをご報告いたします」と記載。「この度は、ファンの皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを謹んでお詫び申し上げます」と謝罪した。
「今は、本人の体調が一番大切なことであり、事務所としては、彼を全力で支えていく所存でございます。どうか皆さまも、ゆっくりと見守っていただけたら大変ありがたく思います」と呼びかけた。
なお「Aぇ! groupは、これから4人のメンバーとなりますが、引き続き、Aぇ! groupメンバー、草間リチャード敬太への変わらぬご支援いただけますよう、どうぞよろしくお願いいたします」と結んでいる。
草間は10月4日早朝に東京・新宿区で下半身を露出したとして警視庁に逮捕され、6日に留置先から釈放された。これを受け所属するSTARTO ENTERTAINMENTは草間の活動を休止を発表していた。
Aぇ! groupは2019年2月に草間のほか末澤誠也、正門良規、小島健、福本大晴、佐野晶哉で結成。デビュー前には福本がコンプライアンス違反で脱退。その後、ソロアーティストとして活動している。グループとしては2024年5月15日にシングル「《A》BEGINNING」でCDデビュー。