東京・新宿2丁目で下半身を露出したとして10月4日に逮捕され、活動を休止しているAぇ！groupの草間リチャード敬太（29）がグループを脱退すると20日、所属する「STARTO ENTERTAINMENT」が発表した。

草間は脱退について「1年ほど前から僕は心の病を患っており、そんな中このようなことになってしまい、このまま自分がいることで皆の足を引っ張ってしまう、寄り多くの迷惑をかけてしまうという思いもあっての決断です」とコメント。退所はせず、STARTO社の契約タレントとして活動していく。

草間はソロで日本テレビ「ザ！鉄腕！DASH!!」（日曜後7・00）に出演。同局は10月の定例会見で草間の逮捕、活動休止について「所属事務所の活動休止発表を受け当面のご出演はない状況です」とし、「事件の詳細が分かってないので、今後については申し上げられません。適切に判断していきます。企画そのものに影響があるものではないと受け止めている」と説明していた。

また、10月28日にはAぇ！groupと関西ジュニアの西村拓哉が主演する映画「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」の製作委員会と東宝が、公開延期を発表。「諸般の事情に鑑み、関係各所との協議の結果、公開を延期することといたしました」としていた。