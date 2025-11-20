A¤§¡ªgroupÃ¦Âà¤Ï2¿ÍÌÜ¡¡Ê¡ËÜÂçÀ²¤Ï23Ç¯Ëö¤Ë¡ÄÁð´Ö¤ÏÊ¡ËÜÃ¦Âà¸å¤Ë¥Ù¡¼¥¹Ã´Åö
¡¡Åìµþ¡¦¿·½É2ÃúÌÜ¤Ç²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤¿¤È¤·¤Æ10·î4Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ëA¤§¡ªgroup¤ÎÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¡Ê29¡Ë¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¤¹¤ë¤È20Æü¡¢½êÂ°¤¹¤ë¡ÖSTARTO¡¡ENTERTAINMENT¡×¤¬È¯É½¤·¤¿¡£Áð´Ö¤ÏÃ¦Âà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö1Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤éËÍ¤Ï¿´¤ÎÉÂ¤ò´µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ç³§¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢´ó¤êÂ¿¤¯¤ÎÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¤Î·èÃÇ¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£Âà½ê¤Ï¤»¤º¡¢STARTO¼Ò¤Î·ÀÌó¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡A¤§¡ªgroup¤«¤é¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Ã¦Âà¤Ï2¿ÍÌÜ¡£CD¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Î2023Ç¯12·î¡¢Ê¡ËÜÂçÀ²¤¬¡Ö¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¡×¤òÍýÍ³¤ËSMILE¡½UP.¡ÊÅö»þ¡Ë¤È¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÃ¦Âà¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åö»þ¡ÖÅö³º´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Ê¤é¤Ó¤Ë¤´°Õ¸þ¤òÂº½Å¤·¡¢¸øÉ½¤ò¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¾ÜºÙ¤Ï¸øÉ½¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¡ËÜ¤Ï24Ç¯6·î¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°ºÆ³«¤òÈ¯É½¤·¡¢Æ±7·î¤Ë¤Ï¿·»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤¿¡£
¡¡Áð´Ö¤ÏÊ¡ËÜ¤ÎÃ¦Âà¸å¤«¤é¥Ù¡¼¥¹¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£