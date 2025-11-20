【nainen再入荷】話題のシグネチャーカラーと温活3点セットが特別価格で登場

“体温を1℃上げる”ニットランジェリーブランドとして人気を集める「nainen」から、完売が続いていたシグネチャーカラーが待望の再入荷♡季節の変わり目から本格的な冬支度まで、軽やかであたたかな温活アイテムが勢ぞろいしました。今回、ハーフトップブラ・ハーフフレアパンツ・Vネックカーディガンの3点セットが特別価格で再登場。新色Mochaも加わり、寒さ対策をおしゃれに楽しめます♪

温活3点セットが10％OFFで再入荷



人気の「ナイネン温活3点セット」が特別価格で再販。ハーフトップブラ、ハーフフレアパンツ、Vネックカーディガンの3点がセットになり、通常19,800円（税込）が10％OFFの17,820円（税込）に。

カラーはMocha、Horizon greenに加え、シグネチャーカラーのSoy milkやDark grayも再入荷しています。やわらかな着心地と温かさを両立し、日常の温活に寄り添うラインナップです。

BAMBI WATERのブラックフライデー♡全商品10％オフでお得

単品アイテムも人気カラーが復活



ハーフトップブラ（5,830円／税込）はパッド付きで、そのまま着られる使いやすさが魅力。程よい丈感で夏も快適に過ごせます。

ハーフフレアパンツ（6,050円／税込）はフレアシルエットで涼しげな印象ながら、お腹周りはしっかり温かい仕様。

Vネックカーディガン（7,920円／税込）は室内の冷えにさっと羽織れる万能アイテム。冷房対策にも使え、ロングシーズン活躍します。

サステナブルなnainenのものづくり



nainenでは大量生産を行わず、必要な分だけを丁寧につくるミニマルな姿勢を大切にしています。

あえて“ニットでつくる”こだわりの背景には、冷えに悩む人をサポートするための温かさの工夫が詰まっています。

最後まで使い切れるニット素材は無駄が出にくく、糸一本一本にまで温もりの秘密が宿るサステナブルなアイテムです。

冬支度にぴったりの再入荷アイテムをチェック♡



人気カラーの再入荷に加え、温活3点セットが特別価格で購入できるのは今だけ。やわらかい着心地と心地よい温かさで、季節の変わり目から冬本番まで長く活躍してくれます。

nainenのこだわりが詰まったアイテムで、自分の体をやさしく整える温活習慣をはじめてみませんか？気になるカラーは早めのチェックがおすすめです♪