STARTO ENTERTAINMENTは20日、公式サイトでAぇ！groupの草間リチャード敬太（29）のグループ脱退を発表した。脱退は本日付け。

草間は10月、東京都新宿区で下半身を露出したとして公然わいせつの罪で逮捕され、11月13日に東京区検が略式起訴。20日に東京簡易裁判所から略式命令を受け、罰金10万円を支払ったという。

草間は公式サイトで自身のコメントを発表。「この度は、このような事態になってしまいご迷惑とご心配をおかけしてしまい、また皆様の気持ちを裏切ってしまい大変申し訳ございません」と謝罪した。

重ねて、1年ほど前から心の病を抱えていたことを明かした。「一年ほど前から僕は心の病を患っており、そんな中このようなことになってしまい、このまま自分がいることでみんなの足を引っ張ってしまう、より多くの迷惑をかけてしまうという思いもあっての決断です。これからは自分の起こしたことへの反省と、行動を見つめ直し、一から信頼を取り戻すべく進んでいこうと思っています。心の病を治し、またどこかで皆様にお目にかかれるよう努力してまいります」とも記載された。騒動を機に事務所と深く話し合いをする機会が増え、話し合いを重ねていく中で、病の療養に専念しグループを離れるという結論に至ったという。コメント末尾には「応援してくださっているファンの皆様、信じて声を届けてくださっていたファンの皆様に悲しい思いをさせてしまい本当に申し訳ございません」と謝罪で結んだ。

草間は現在は活動休止中だが、今後も籍は同社に置くという。関係者によると、復帰の見通しは立っていないという。

Aぇ！groupは4人体制で活動を継続。同グループからの脱退は、デビュー前の23年12月に発表された福本大晴（26）に続く2人目。

◆草間リチャード敬太（くさま・りちゃーど・けいた）1996年（平8）1月11日生まれ、京都府出身。米国人の父と日本人の母を持つ。09年2月入所。特技はダンスと細かい作業。169センチ。血液型B。