STARTO ENTERTAINMENTは20日、公式サイトでAぇ！groupの草間リチャード敬太（29）のグループ脱退を発表した。脱退は本日付け。デビュー前の23年12月に脱退した福本大晴（26）に続き、脱退は2人目。

以下は、近年の同社所属グループから卒業、脱退した主なタレント。（旧ジャニーズ事務所時代も含む、グループ名は当時）

・中島裕翔 今年8月、Hey！Say！JUMPを卒業。以降は俳優業に専念

・中島健人 24年3月、Sexy Zoneを卒業。以降はソロ活動

・河合郁人 23年12月、A.B.C−Zから脱退。以降はソロ活動

・北山宏光 23年8月、Kis−My−Ft2から卒業し、事務所を退所

・岸優太 23年5月、King＆Princeから脱退し、同年9月に事務所を退所

・平野紫耀、神宮寺勇太 23年5月、King＆Princeから脱退し、事務所を退所

・マリウス葉 22年12月、Sexy Zoneを卒業。事務所を退所し、芸能界を引退

・岡本圭人 21年4月、Hey！Say！JUMPから脱退。以降はソロ活動

・手越祐也 20年6月、NEWSから脱退し、事務所を退所

・錦戸亮 11年10月にNEWSを脱退。19年9月、関ジャニ∞（当時）から脱退し、同月に事務所退所