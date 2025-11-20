【同居なのに町内会費は2軒分！？】「1人1箱」義母のやり方を真似しよう＜第19話＞#4コマ母道場
何にお金を優先して使うかは、人それぞれです。各家庭が納得した上であれば、どのような使い方をしても問題はないと思いますが……。今回の主人公は、義実家で二世帯同居をはじめたカリンさんです。義母から求められるお金の使い道に、どうも納得がいかない様子です。もし義理の家族と価値観が合わなかった場合、あなたならどうしますか？
第19話 お義母さんはいい人です！
【編集部コメント】
カリンさんがご近所に用意したお土産のお菓子は「1人1箱」。お義母さんのやり方をそのまま真似したようです。ご近所付き合いを円滑にするためには、多少お金をかけてもこうした方法が有効だと考えたのでしょう。カリンさんが心からお義母さんを褒めたので、ご近所に流れる良からぬ噂も消えていくことでしょう。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
