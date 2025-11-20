Stray Kids初の展覧会、ついにグッズが公開！ 歴代ビジュのアクスタなど豊富なラインナップを用意
日本デビュー5周年を迎えた8人組ボーイズグループ、Stray Kids初の展覧会「Stray Kids EXHIBITION “We STAY, together”」が、12月1日（月）から、大阪・大丸梅田店でスタート。開催に先駆け今回、各種特典の絵柄と開催記念商品ラインナップが公開された。
【写真】ラインナップいっぱい！ 「Stray Kids EXHIBITION “We STAY, together”」グッズ一覧
■開催記念商品は豊富に用意！
今回開催される「Stray Kids EXHIBITION “We STAY, together”」は、大阪会場を皮切りに、福岡、東京、静岡、愛知を巡回するStray Kids初の展覧会。
日本デビューからの歩みをたどりながら楽しむ“宝探し”がテーマで、フォトスポットや衣装展示、体験型展示を通して、Stray KidsとSTAY」の絆が感じられる内容になっている。そして今回、各種特典の絵柄と開催記念商品ラインナップが公開。
物販エリアで販売される開催記念商品は、歴代ビジュアルが楽しめる「ランダムミニアクリルスタンドチャーム」や、SKZOOデザインのオーロラ仕様の「ランダムデコステッカー」などのランダム商品のほか、「Tシャツ」「マンツーマン」「ナップサック」「キャップ」などの身に着けグッズ、「クッションカバー」「ネックストラップ」「スマホグリップ」など豊富なラインナップを用意。
開催記念商品購入特典も用意され、開催記念商品を1万円（税込）購入毎に、「フォトカード（全8種）」がランダムで1枚プレゼントされる。
さらに先着入場特典もあり、入場者は「オリジナルスタンプラリーカード（1種）」を1枚もらうことができる。同カードは、展示をめぐりながらスタンプを押すと絵柄が浮かび上がる仕様だ。
「Stray Kids EXHIBITION “We STAY, together”」は、12月1日（月）〜12月20日（土）まで、大阪の大丸梅田店15階にある「大丸ミュージアム＜梅田＞」で開催。開催記念商品の第2弾ラインナップは、2026年1月30日（金）からの東京会場から販売される。詳細は後日発表予定だ。
巡回スケジュールは以下の通り。
■大阪
会期：12月1日（月）〜12月20日（土）
場所：大丸ミュージアム＜梅田＞大丸梅田店15階
■福岡会場
会期：2026年1月3日（土）〜1月12日（月・祝）
会場：大丸福岡天神店 本館8階催場
■東京会場
会期：2026年1月30日（金）〜2月14日（土）
会場：丸ビル7F 丸ビルホール 丸ビル7階
■静岡会場
会期：2026年3月18日（水）〜4月5日（日）
会場：松坂屋静岡店 北館3階 特設会場
■愛知会場
会期：2026年4月22日（水）〜5月18日（月）
会場：松坂屋名古屋店 南館8階マツザカヤホール
