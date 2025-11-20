TDR「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター」のコスチュームがグッズに変身！ キャスト着用アイテムを使用した「サーキュレーティングスマイル」登場へ
東京ディズニーリゾートは、12月4日（木）から、キャストが着用していたコスチュームを活用したグッズ「サーキュレーティングスマイル」を、「東京ディズニーリゾート・アプリ」にて発売する。
【写真】「ビッグサンダー・マウンテン」や「プーさんコーナー」のコスチューム生地を使ったグッズも販売！
■パークの思い出がよみがえる
「サーキュレーティングスマイル」は、東京ディズニーランドのパークキャストのコスチューム生地をそのまま使用し、アイテムにあしらわれた刺しゅうやワッペンなど、特徴とデザインを活かしたグッズを展開するシリーズ。
今回登場するラインナップには、昨年10月を持ってクローズした、映画『トイ・ストーリー』のバズ・ライトイヤーが活躍するシューティングタイプの参加型アトラクション「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター」のコスチュームの一部を使用した「ワッペンバッジ」や「トートバッグ」など、当時アトラクションとの別れを惜しんだファンにはたまらないグッズがそろう。
また、「ビッグサンダー・マウンテン」のコスチュームであるジャケットの一部を使用した「トートバッグ」や、東京ディズニーランドのショップ「プーさんコーナー」のコスチューム生地の一部を使った「ポーチ」も用意。
手に取れば、パークでの思い出やストーリーが再びよみがえってくるだろう。
