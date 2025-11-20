加藤夏希、自宅玄関が“ドラクエ化” ユーモアあふれる仕掛けに「最高すぎる」「レベルアップしながら帰宅」
4児の母で俳優の加藤夏希（40）が20日、自身のインスタグラムを更新。「最高すぎる」と自宅の玄関に取り付けた“あるアイテム”を披露した。
【動画】「レベルアップしながら帰宅」“ドラクエ化”した加藤夏希の自宅玄関
加藤は、人気ゲーム『ドラゴンクエスト』の一番くじで当てたアイテムを玄関に設置した動画を公開。扉を開けると、キャラクターがレベルアップした際に流れる効果音が鳴り響き、まるでゲームの世界に入り込んだような気持ちになれる。
この仕掛けにより、「小さい勇者たち、子供たちも元気にレベルアップしながら音が鳴ったら『おめでとう！』と言い合うように」と変化した子どもたちの様子を明かし、「夜中帰ってくるパパも密かなレベルアップしながら帰宅」と家族全員が楽しんでいるほほ笑ましいエピソードをつづった。
加藤は2014年6月に一般男性との結婚を発表。16年7月に第1子長女（9）、19年2月に第2子長男（6）、21年1月に第3子次男（4）、24年5月に第4子次女（1）を出産した。
