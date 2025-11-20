¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¥Ã¥±¥é¥ó¡¢¥ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥¤¥ó¤ÎË¸³²¤ÇÆ±À°¦¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥½é¤Î¥ª¥¹¥«¡¼¤òÆ¨¤·¤¿¤È¼çÄ¥
¡¡¡Ö¥í¡¼¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡×¤ä¡ÖX-¥á¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¾Í¥¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¥Ã¥±¥é¥ó¤¬¡¢ÀÅªË½¹Ô¤Ê¤É¤Îºá¤ÇÍºá¤È¤Ê¤Ã¤¿¸µÂçÊª¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¥Ï¡¼¥ô¥§¥¤¡¦¥ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥¤¥ó¤ÎÎ¢Áàºî¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢Æ±À°¦¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥½é¤Î¥ª¥¹¥«¡¼¤òÆ¨¤·¤¿¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃçÎÉ¤·¡ª¡¡¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¤È¤Î¥¥¹¤â¡ª¡Ö¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¥Ã¥±¥é¥ó¡×¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡DailyMail¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç2ÅÙ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥¢¥ó¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥²¥¤¥Ð¡¼¡ÖTwo Brewers¡×¤Ç¹Ö±é¤ò³«ºÅ¡£¡Ø¥´¥Ã¥É¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ù¡Ê1998¡Ë¤Ç¥ª¥¹¥«¡¼ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥¤¥ó¤Ë¤è¤ëË¸³²¤ò¼õ¤±¤¿¤È¼çÄ¥¡£·ë²Ì¡¢Èà¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡Ø¥é¥¤¥Õ¡¦¥¤¥º¡¦¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¡Ù¤Î¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Ù¥Ë¡¼¥Ë¤Ë¾Þ¤¬ÅÏ¤Ã¤¿¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë½é¤á¤Æ¤Î¥²¥¤¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤¤¤¿¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Î¥á¥â¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤¹¥¤¥¢¥ó¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¥´¥Ã¥É¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ù¤Ï²è´üÅª¤ÊºîÉÊ¤Ç¡¢»ä¤â¶È³¦¤Î¤½¤ÎÊýÌÌ¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥¹¥«¡¼¸õÊä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¥¹¥«¡¼¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È½Ò²û¡£¤½¤·¤Æ¥ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥¤¥ó¤òÌ¾»Ø¤·¤·¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÈà¤Ï±Ç²è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÂçÊÑ¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¼ê¤ò»È¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î±Ç²è¤òÀëÅÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥ï¡¼¥É¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î±Ç²è¤ò¼õ¾Þ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËË»¤·¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬¸õÊä¤È¤Ê¤Ã¤¿Ç¯¡¢¼ø¾Þ¼°¤Î¿ô½µ´ÖÁ°¤Þ¤Ç¤ÏºÇÍÎÏ¸õÊä¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¼õ¾Þ¤ÏÆ¨¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö¤½¤·¤Æ5Ç¯¤«6Ç¯¸å¡¢Â¾¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡Ø¤½¤¦¤À¡¢·¯¤«¤é¥ª¥¹¥«¡¼¤òÅð¤ó¤À¤³¤È¤ò¼Õ¤ë¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢Èà¤Ïº£¹öÃæ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥¤¥ó¤Ï2017Ç¯¡¢ÇÐÍ¥¤Î¥¢¥·¥å¥ì¥¤¡¦¥¸¥ã¥Ã¥É¤é¤¬¼ÂÌ¾¤Ç¹ðÈ¯¤·¤¿The New York News»æ¤Îµ»ö¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¡¢80¿Í°Ê¾å¤Î½÷À¤«¤éÀÅªË½¹Ô¤ä¥»¥¯¥Ï¥é¤ÇÁÊ¤¨¤é¤ì¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤È¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÇÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¡¢ÉþÌò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎºÛÈ½¤Ç¤Ï2024Ç¯4·î¤ËÈ½·è¤¬Ê¤¤ê¡¢23Ç¯¤ÎÉþÌò¤òÌ¿¤º¤ë°ì¿³È½·è¤òÇË´þ¡£ºÆ¿³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢ºÆ¤ÓÍºáÈ½·è¤¬²¼¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¥¤¥¢¥ó¤Ï¡¢1998Ç¯¤ËÆ±À°¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¡¢°ÊÍè¥¤¥®¥ê¥¹¤òÂåÉ½¤¹¤ëÆ±À°¦¤ÎÃøÌ¾¿Í¤È¤·¤Æ¡¢LGBTQ¡Ü¸¢Íø¤òÁÊ¤¨¤ë¥¤¥®¥ê¥¹¤Î»üÁ±ÃÄÂÎ¡Ö¥¹¥È¡¼¥ó¥¦¥©¡¼¥ë¡×¤ò¶¦Æ±¤ÇÁÏÀß¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢LGBTQ ¡Ü¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÍÊ¸î¤¹¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë½é¤á¤Æ¤Î¥²¥¤¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤¤¤¿¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Î¥á¥â¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤¹¥¤¥¢¥ó¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¥´¥Ã¥É¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ù¤Ï²è´üÅª¤ÊºîÉÊ¤Ç¡¢»ä¤â¶È³¦¤Î¤½¤ÎÊýÌÌ¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥¹¥«¡¼¸õÊä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¥¹¥«¡¼¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È½Ò²û¡£¤½¤·¤Æ¥ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥¤¥ó¤òÌ¾»Ø¤·¤·¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
