カジサック長女・梶原叶渚ら、「ミスセブンティーン2025」6名が「Seventeen」誌面に初登場！
「ミスセブンティーン2025」に選ばれ「Seventeen」の新専属モデルとなった選ばれた岡本望来、梶原叶渚、川瀬翠子、佐々木満音、原田花埜、堀口真帆が、12月1日発売「Seventeen」冬号（集英社）にて誌面に初登場する。
【写真】梶原叶渚、堀口真帆ら「Seventeen」の新専属モデル6名がお披露目！
「Seventeen」は、1968年に創刊した女子中高生向けのティーンズメディア。エネルギッシュで感度の高いティーンに向けて、ファッション・ビューティ・恋愛・悩み相談などのコンテンツを中心にお届け。読者に寄り添い応援しながら、楽しくて役に立つ等身大の情報を届けている。さらに、専属モデルやタレント、読者／ユーザー、インフルエンサーなどが、web・SNSや雑誌等を通じてつながる「双方向のコミュニケーションの場」を提供している。
スターの登竜門となってきた「Seventeen」（集英社刊／以下、セブンティーン）の専属モデルオーディション「ミスセブンティーン」では、これまで北川景子、広瀬すず、中条あやみ、八木莉可子、桜田ひよりら多くの有名俳優を輩出。
10月18日に開催された「Girls Award 2025 AUTUMN／WINTER」で、応募総数2783名のなかから選ばれた「ミスセブンティーン2025」6名が発表された。
このたび、その6人がセブンティーンモデルとして初お披露目。新しく加入した「ミスセブンティーン」のことが分かる詳細なプロフィールや、受賞後初となる6人でのトーク企画など、これからの「セブンティーン」を担う「ミスセブンティーン2025」の素顔をたっぷり届ける。
冬号の表紙には、月島琉衣、高比良由菜、小國舞羽という、読者に絶大な影響力を持つセブンティーン専属モデルの3人が登場。また、12月1日から「セブンティーン」公式SNS（Instagram、TikTok、YouTube、X）で、3人の魅力が凝縮されたカバームービー（ショートイメージ動画）も配信される。
同号では、女子高生に今年気になったことについて様々な角度からアンケートを行った年末ランキング大特集を展開。女子高生（＝JK）の間で今年流行ったモノ、こと、人を大調査した「JKトレンドアワード2025」のほか、女子高生だけに聞いたコスメランキング「JKベストコスメ」、今年一番活躍した「JK文房具大賞」、女子高生の必須お菓子であるグミに特化した「JKグミランキング」など、数々のランキングを実施。今年の女子高校生界隈を盛大に振り返る。
また、瀬戸琴楓、藤村木音、相羽星良が、この冬号でセブンティーンモデルを卒業。それぞれの道に進む3人が「セブンティーン」での思い出を振り返る。それぞれの親友であるモデル仲間からのメッセージも。
「Seventeen」（セブンティーン）冬号は、集英社より12月1日発売。790円（税込）。
