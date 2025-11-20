日本保守党・百田尚樹代表が参議院経済産業委員会で20日、赤沢亮正経済産業大臣と対米投資について議論した。

【映像】百田代表が論破された？瞬間（実際の様子）

まず百田代表は「（赤沢大臣の）所信表明の中で『私の交渉によって2兆円を削減した』という自画自賛のような文章があった。だが2兆円の削減の代わりに80兆円の巨額な投資を行った。民間の投資とはいえ、80兆円は大変な額で国民が払っている消費税の3年分だ。80兆円を1億2000万で計算すると、一人頭66万円。こんな投資を勝手にさせられてたまったもんじゃない。ぜひそれは日本の企業に投資してもらいたい」と述べた。

さらに百田代表は投資の利益配分について「ラトニック商務長官はメディアのインタビューで『プロジェクト運営は企業に任せ、得られた利益はアメリカの納税者に9割、日本には1割が配分される』と言っている。これはどういうことか？ 圧倒的にアメリカが得する。これは一体何のための投資か全く分からない。こういうのを関西弁では『いかれこれ』と言う。いいようにやられるという感じがする」と指摘。

続けて「実はアメリカでは関税を課税する権限は大統領にはなく、議会にある。アメリカではすでに『トランプ大統領が対外に課した関税は違憲ではないか』という意見が出てきて、既に裁判が始まっている。連邦地裁、その上の控訴裁ですでに違法だという判決が出されている。早いところでは12月に連邦最高裁で違憲判決が出される可能性が非常に高いという。最初からめちゃくちゃな“ふっかけ”だから、アメリカで違憲・違法であれば、80兆円の投資を一旦白紙に戻そうというのが普通の商感覚だ。もう一度、もしアメリカで連邦最高裁で違憲という判決が出た場合は、再び白紙として交渉するか？」と質問した。

赤沢大臣の「反論」

これに赤沢大臣は「国民一人66万円とおっしゃったが、MOU（基本合意書）を読んでいただけば分かるように、JBIC（国際協力銀行）あるいはNEXI（日本貿易保険）の出資・融資・融資保証合わせて5500億ドルということで、国民に負担いただくことを考えているものではない。投資額の規模については、我が国の国内投資について、すでに2030年度に135兆円、2040年度に200兆円という目標を政府が掲げている。また、対内直接投資残高についても、2030年末に120兆円、2030年代前半のできるだけ早期に150兆円の目標を掲げており、投資の目標を掲げるときに数十兆円あるいは100兆円を超えることは、相場観としてそんなにおかしなものではない。また、米国の大統領やラトニック商務長官がテレビなどでおっしゃることをある意味真に受けて『おかしいじゃないか』と言ってこられるが、高市総理とトランプ大統領がMOUに基づいて5500億ドルの投資を実行するという合意に今回署名をしている。ラトニック長官が何をテレビでおっしゃろうが事実はMOUにあり、おっしゃったようなことはMOUには書いていない。そこは内閣官房のホームページにアップしてありますので、ぜひそれをお読みいただいて、それに沿っていただきたい」と答えた。

さらに赤沢大臣は「『ふっかけの部分が違憲』とおっしゃったが、違憲判決が出たとしてもいろいろな選択肢は“その後”にある。大統領はIEEPAに基づいて関税を課すことができないといっても、別途他の法律の根拠を探して関税をまた課すことも現実的な問題として十分議論されている。『80兆円がチャラ』とおっしゃったが、まず判決がまだ出ていないことに加えて、その後、米国がどう対応するかも明らかでないので、仮定のご質問については答えられない」と述べた。

百田代表は「80兆円が巨額ではないというが、これは感覚の問題で私は非常に大きい問題だと思う。これは民間が投資するので国民一人頭に割るのは不当ではないということなら、民間のお金も日本の国富だから、やっぱり重要な問題だ」と話した。

（ABEMA NEWS）

