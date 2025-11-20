ＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」の橋爪國臣制作統括が２０日、大阪市内でＮＨＫ大阪局の定例会見に出席し、小泉八雲がモデルのヘブン役で出演中のトミー・バストウの“ばけばけ愛”を明かした。

バストウは世界的ヒットを記録した米ドラマシリーズ「ＳＨＯＧＵＮ 将軍」に主要人物の一人・マルティン・アルヴィト司祭役で出演。シーズン２でも続投が決定し、２６年１月から撮影がスタートすることが発表されていた。

橋爪氏によると、元々の予定では「ばけばけ」と「ＳＨＯＧＵＮ」の撮影期間が重なり、２作品への出演は困難な状況だったが、「トミーは『その時は、ばけばけの方を選びます。ＳＨＯＧＵＮには出ません』と言ってくれた」と、バストウの強い意気込みを裏話として明かした。

その後、ＳＨＯＧＵＮの撮影期間がずれ込み、改めてスケジュール調整を行った結果、２作品への出演が実現。バストウが「ばけばけ」のクランクアップにも立ち会い、「ＳＨＯＧＵＮ」の出番を削るようなこともなかったという。

また、ＮＨＫ側のオーディションの際には、「ＳＨＯＧＵＮ」のプロデューサー、エリン・スミス氏からバストウの推薦状が届いていたといい、橋爪氏は「彼の芝居とか人柄とかいろんなものに太鼓判をいただけた」と説明。「今は女中をいじめて若干嫌な感じになっていますが、これから本当にどんどん好きになれると思います」と、今後のバストウへの演技への期待を込めた。