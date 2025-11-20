有楽製菓は、「ブラックサンダー無限ザクザク福袋」、「ブラックサンダー激レアマフラー福袋」、ワクザク SHOP（豊橋夢工場直営店）限定「ワクザクSHOPトクトク福袋」の計3種類を11月27日より有楽製菓公式オンラインショップ、ワクザクSHOPにて予約および抽選販売を順次開始する。

本商品は2024年に発売された「ブラックサンダー福箱」の好評を受け、今年は“昨年を超えるワクワク”を詰め込み、より多くの方が楽しめるようにバージョンアップとして3種類の商品を展開する。

ブラックサンダー無限ザクザク福袋（限定クッション入り）

オンラインショップ先行予約販売:11月27日12時30分～11月30日

※先行予約販売は2025年11月24日までに有楽製菓公式オンラインショップの会員登録を行ない、2023年11月～2025年11月24日までに1回以上お買い物をされたお客様が対象となります。

一般予約販売：12月2日12時30分～12月14日

※数量限定のため予約期間内であっても数量に達し次第終了

価格：14,800円

ブラックサンダーシリーズ17種類、オリジナルグッズ3種類、公式オンラインショップと直営店で利用できる割引券が入った、ボリューム満点のセット。

目玉は、ブラックサンダー約31個分サイズの「ブラックサンダー クッション」。まるで本物のお菓子がそのまま飛び出してくるようなワクワク感とふわふわ＆やわらか～い手触りとなっている。

内容量：

・ブラックサンダー クッション 1セット

・ブラックサンダー保冷剤 1個

・ブラックサンダーステッカー 1枚

・割引券 計1,500円分

・ブラックサンダー 1箱（20本入）

・ブラックサンダー 至福のバター 1箱（20本入）

・ブラックサンダー ビター 1箱（20本入）

・ミルクないちごのサンダー 1箱（20本入）

・柿の種サンダー 1箱（20本入）

・モンブランのサンダー 1箱（20本入）

・ブラックサンダーミニバー 1袋

・ブラックサンダーミニバー アーモンド＆ヘーゼルナッツ 1袋

・ブラックサンダーミニバー キャラメルバターサンド 1袋

・ミルクのサンダーミニバー 1袋

・いちごのサンダーミニバー 1袋

・トースト専用ブラックサンダー 2枚

・トースト専用ブラックサンダー きなこ 1枚

・ブラックサンダーザクザククリーム 1個

・京都ブラックサンダーお濃茶 1箱（8袋入）

・白いブラックサンダー 1袋（577g（標準40袋入））

・ピンクなブラックサンダー 1袋（10袋入）

ブラックサンダー激レアマフラー福袋

価格：5,800円

販売方法：

（オンラインショップ）抽選販売（数量限定）

（ワクザクSHOP）予約販売・店頭販売（数量限定）

販売スケジュール：

（オンラインショップ）抽選エントリー期間：12月3日12時30分～12月9日

（ワクザクSHOP）予約期間：12月2日～12月25日

店頭販売：12月26日～2026年1月12日

※12月31日～2026年1月3日は年末年始休業期間となります。

※予約は店頭のみでの受け付けとなります。お電話・メール等でのご予約は承っておりません。

※数量限定のため販売期間内であっても数量に達し次第終了となります。

話題の“ブラックサンダー マフラー”がグッズ化され、福袋限定で登場。ブラックサンダーマフラーは軽くて暖かいダウン素材を採用し、遊び心と実用性を両立した特別仕様となっている。

内容量：

・ブラックサンダー マフラー 1個

・ブラックサンダー 1箱（20本入）

・ミルクのサンダーミニバー 1袋

・いちごのサンダーミニバー 1袋

・トースト専用ブラックサンダー 2枚

・トースト専用ブラックサンダーきなこ 2枚

ワクザクSHOPトクトク福袋（限定クッション入り）

価格：5,500円

販売方法：

（ワクザクSHOP）予約販売・店頭販売（数量限定）

販売スケジュール：

（ワクザクSHOP）予約期間：12月2日～12月25日

店頭販売：12月26日～2026年1月12日

※予約は店頭のみでの受け付けとなります。お電話・メール等でのご予約は承っておりません。

※数量限定のため販売期間内であっても数量に達し次第終了となります。

ブラックサンダー史上初となる工場見学施設「ブラックサンダー ワクザクファクトリー」が今年5月にオープン。ワクザクファクトリーに併設する「ワクザクSHOP（豊橋夢工場直営店）」も同時にオープンした。

ワクザクSHOPでは「ワクザクSHOPトクトク福袋」を販売する。

内容量：

・ブラックサンダー クッション 1セット

・ブラックサンダー 保冷剤 1個

・ブラックサンダー ステッカー 1枚

・割引券 計800円分

・ブラックサンダー 1箱（20本入）

・ブラックサンダーミニバー アーモンド＆ヘーゼルナッツ 1袋

・ブラックサンダーミニバー キャラメルバターサンド 1袋

・白いブラックサンダー 1箱（16袋入）

・ピンクなブラックサンダー 1袋（10袋入）

・トースト専用ブラックサンダー 2枚

・トースト専用ブラックサンダーきなこ 1枚

