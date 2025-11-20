「Nape Pro」のクラファンが21時からスタート。お値段は9,832円から
ギズマートの第一弾プロダクトであり、Keychron×ギズモード共同開発のトラックボールデバイス「Nape Pro」。本日21時からクラファンを開始します。
お待たせしました、この記事では価格とリターンの種類をご紹介します。なお、昨夜からアクセスが集中している関係で販売サイトが不安定なため、現在サーバーを増強して準備中です。販売ページのURLはこちら。
今だけの超超早割価格
本日11月20日から12月14日までは超超早割価格でご提供。なおこの期間中の販売数量に制限はありません。落ち着いてご検討ください。
＜11月20日から12月14日までの超超早割価格＞
●ホワイト本体+トラックボール（ブルー）
→ 9,832円（18%オフ）
●ブラック本体+トラックボール（ブラック）
→ 9,832円（18%オフ）
●ホワイト本体+トラックボール（ブルー、シルバー）
→ 1万1095円（18%オフ）
●ブラック本体+トラックボール（ブラック、オレンジ）
→ 1万1095円（18%オフ）
●ホワイト本体+ブラック本体+トラックボール（ブルー、シルバー、ブラック、オレンジ）
→ 2万1648円（20%オフ）
本体2色、トラックボール4色すべてが手に入るコンプリートセットは、20%オフと最も高い割引率。これが一番お得です。
さて、あなたは何色のNape Proにしますか？
