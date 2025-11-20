◆第３０回東京スポーツ杯２歳Ｓ・Ｇ２（１１月２４日、東京競馬場・芝１８００メートル）追い切り＝１１月２０日、美浦トレセン

良血馬のサレジオ（牡２歳、美浦・田中博康厩舎、父エピファネイア）が、意欲的な調整のかいあって態勢を整えそうだ。美浦・Ｗコースで外ナルカミ（３歳オープン）、内アールヴィヴァン（３歳１勝クラス）の真ん中からスタートして、６ハロン８２秒９―１１秒４の馬なりでそろって併入した。２週連続で騎乗のプーシャン騎手は「先週と比べものにならないくらい馬が良くなっている。コンディションやフィジカル面で好感触です」と手応えを強調した。

６月１５日の阪神で新馬勝ちして以来、５か月半の休み明けで、１０月１６日に帰厩してから馬体を絞ることが課題だった。１８日にもＷコースでしまいを伸ばして、ラスト１ハロン１１秒５をマークするなど攻めてきた。田中博調教師も「動きにメリハリをつけられるようになって、やりたいことができた。（馬体重は）プラス２０キロくらいでいけるのでは」とトーンが上がってきた。

（坂本 達洋）