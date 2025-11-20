ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（ＵＳＪ）は２０日、学生応援キャンペーン「ユニ春」を、来年１月３０日から４月５日の期間限定で開催することを発表した。

卒業やクラス替えなど、ひとつの節目を迎える春は、学生にとって特別な季節。本キャンペーンは、そんな大切な時期に、仲間や友だちと思い切り楽しみ、心が弾む時間をともに過ごし、「最高の青春の思い出」をつくってほしいという思いを込めて、毎春実施している。

大切な仲間や友だちとの思い出づくりを応援する、おトクなパス２種類を販売。「【ユニ春限定】１デイ学割パス」は、通常の「１デイ・スタジオ・パス」の価格から１０００円オフ。大切な仲間や友だちと１年間パークを思いっきり遊びつくせる「【ユニ春限定】学割ユニバーサル・プライム年間パス・スタンダード」は、通常の「ユニバーサル・プライム年間パス・スタンダード」の価格から２０００円オフとなる。また、地元・関西の学生には、好評発売中の「関西ＮＯ ＬＩＭＩＴ！ パス」がさらにおトクとなっている。

「ユニ春」だけの豪華スペシャルイベント「ユニ春！ライブ ２０２６」の来春開催も決定。学生に大人気のアーティストによるスペシャルライブで、グラマシーパークが超興奮・超熱狂のライブ会場となる。出演アーティストや詳細は後日発表。また、「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の「ドンキーコングのクレイジー・トロッコ」や「マリオカート 〜クッパの挑戦状〜」をはじめ、３６０度振り回される「ジュラシック・パーク」のフライング・コースター「ザ・フライング・ダイナソー」など、学生が全力で笑って、叫んで、遊びつくせる超興奮体験の数々を提供する。