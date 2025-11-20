お得いっぱい「ユニクロ感謝祭」21日スタート！限定ノベルティ配布＆冬アイテム大幅値下げ《27日まで》

ユニクロでは2025年11月21日から27日までの7日間、「ユニクロ感謝祭」を開催します。

限定ノベルティがもらえるキャンペーンや心地よい冬を過ごせる機能性ウェアの値下げなど、イベントが盛りだくさんです。

冬服のまとめ買いチャンス

11月21日の1日限定で開催されるのは、各店舗の店長がチョイスした銘品のプレゼント。店舗に来店した人を対象に、先着で配布します。

4回目となる今回は、「江ノ電パイサブレ」「岡山ジャージー牛乳ワッフル」「能登の塩 柚子ドリンク NANATSU」といった、地元の新たな魅力と出会えるお菓子やドリンクが登場。

配布総数は約9万点。なくなり次第終了です。

11月21日から24日までの4日間は、1万円以上購入すると「ステンレスボトル」が1点もらえるキャンペーンを開催。

360度どこからでも飲めて、保温・保冷機能までついたボトルは、シーンや季節を問わず使える優れものです。

店舗は毎日先着、オンラインストアは毎日抽選で配布します。

配布総数は約76.5万点。店舗は当日分がなくなり次第終了です。

そして、感謝価格アイテムの一部も先行公開しています。

・ヒートテックインナー（感謝価格990円）

・極暖ヒートテックカシミヤブレンドT（感謝価格1990円）

・カシミヤセーター（感謝価格8990円）

・パフテックジャケット（感謝価格5990円）

・スウェットワイドパンツ（感謝価格2990円）

・KIDS ファーリーフリースジャケット（感謝価格1290円）

また11月21日には、KAWSとタッグを組んだニットウェアコレクション「KAWS WINTER」と、サンリオキャラクターズとバーシティをテーマしたコレクションの2つが新発売。独自の世界観と冬らしい温もりを掛け合わせたコラボレーションは、どちらも見逃せません。

「KAWS WINTER」は、オンラインストアが11月21日の8時15分より販売開始となります。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）