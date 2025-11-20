¡ÚÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ£²ºÐ£Ó¡Û¡Ö£Ç£Ì£Á£Ù¡×¤Î£Ô£Å£Ò£Õ¤¬Ì¾ÉÕ¤±¿Æ¤Î¥Æ¥ë¥Ò¥³¥¦¡¡¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ë¤È¤ÎÉã»Ò£Ö¤Ø·Ú²÷¤ÊÁö¤ê
¢¡Âè£³£°²óÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ£²ºÐ£Ó¡¦£Ç£²¡Ê£±£±·î£²£´Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£±£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡ËÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¡á£±£±·î£²£°Æü¡¢·ªÅì¥È¥ì¥»¥ó
¡¡À°¤¨¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¥Æ¥ë¥Ò¥³¥¦¡Ê²´£²ºÐ¡¢·ªÅì¡¦ÌðºîË§¿Í±¹¼Ë¡¢Éã¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ë¡Ë¤ÏºäÏ©¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥µ¥¯¥é¡Ê¿·ÇÏ¡Ë¤ò£³ÇÏ¿ÈÈ¾ÄÉÁö¡£¼ê¹Ë¤¬Æ°¤¯Î½ÇÏ¤ËÂÐ¤·¡¢³Ú¤Ê¼ê±þ¤¨¤Î¤Þ¤Þ¤Ç·Ú²÷¤Ê¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÏÀª¤¤¤òÁý¤·¡¢£µ£³ÉÃ£·¡½£±£²ÉÃ£´¤Ç¼óº¹ÀèÃå¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ°Áö»þ¤è¤ê¤â³Ú¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢»þ·×¤â¥½¥³¥½¥³½Ð¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡×¤ÈÆ£ÅÄ½õ¼ê¡£Á°Áö¤«¤éÃæ£³½µ¤À¤¬¡¢Ãæ´Ö¤ÎÄ´À°¤Ë¤Ï·Ú¤¤¡È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡É¤ò²Ã¤¨¤¿¡££Ã£×¥³¡¼¥¹¤¬º£²ó¤ÎÅìµþ¤ÈÆ±¤¸º¸²ó¤ê¤Ë¤Ê¤ëÆüÍËÆü¤Ë£²²óÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¡££¹Æü¤Ë¤Ï£¶¥Ï¥í¥ó£¸£µÉÃ£²¡½£±£±ÉÃ£¸¤ÈÄ¹¤á¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄÉ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÆ±½õ¼ê¤Ï¾Ð¤¦¡£
¡¡Éã¤Î¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ë¤¬£±Ê¬£´£´ÉÃ£µ¤Î¥ì¥³¡¼¥É£Ö¤ò¾þ¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¤Ç¡¢Ìðºî±¹¼Ë¤Î´ÉÍýÇÏ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö£Ç£Ì£Á£Ù¡×¤Î£Ô£Å£Ò£Õ¤¬Ì¾ÉÕ¤±¿Æ¡£ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÍ×ÁÇ¤ÏÂ¿¤¤¡£¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥É¤ÎÂç¤¤ÊÇÏ¤À¤·¡¢Åìµþ¥³¡¼¥¹¤Ï¹¥ºàÎÁ¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÆ±½õ¼ê¡£¾×·â¤ÎÉñÂæ¤Ç°ÎÂç¤ÊÉã¤Î£Ä£Î£Á¤¬ÌÜ³Ð¤á¤ë¡£¡Ê»³ËÜ¡¡Éð»Ö¡Ë