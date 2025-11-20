£Î£È£ËÂçºåÊüÁ÷¶É¡Ö£Â£Ë¥é¥¸¥ª¥É¥é¥ÞµÓËÜ¾Þ¡×¤ËÅìµþ¤Î£µ£±ºÐ¡¦ÁýÅÄ²Â»Ò¤µ¤ó¡¡ÍèÇ¯£Æ£Í¤ÇÊüÁ÷Í½Äê
¡¡£Î£È£ËÂçºåÊüÁ÷¶É¤Ï£²£°Æü¡¢Âçºå»ÔÃæ±û¶è¤ÎÆ±¶É¤Ç¡ÖÂè£´£¶²ó£Â£Ë¥é¥¸¥ª¥É¥é¥ÞµÓËÜ¾Þ¡×¤Î¿³ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¡¢ºÇÍ¥½¨¾Þ¤ËÅìµþÅÔ¤ÎÁýÅÄ²Â»Ò¤µ¤ó¡Ê£µ£±ºÐ¡¢ÇÉ¸¯¼Ò°÷¡Ë¤Î¡ÖÈà½÷¤Î»ëÅÀ¡Á£è£å£ò¡¡£ð£ï£é£î£ô¡¡£ï£æ¡¡£ö£é£å£÷¡Á¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£Æ±¶É¡¦Ê¿¾¢»Ò¶ÉÄ¹¤«¤é¾Þ¾õ¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿ÁýÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö²áµî¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤ÎÊý¤ÇÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¾®Àâ²È¤ÎÊý¤äµÓËÜ²È¤ÎÊý¤¬¤¤¤ë¡£¼õ¾Þºî¤â¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¯¡¢¤¢¤³¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤¬ÊÂ¤Ö¤È»×¤¦¤È¶Ã¤¤È´î¤Ó¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï£²£°¡Á£¹£°ºÐ¤Þ¤Ç£±£µ£±ÊÔ¤Î±þÊç¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÁýÅÄ¤µ¤ó¤Î¼õ¾Þºî¤ÏÍèÇ¯°Ê¹ß¡¢£Î£È£Ë£Æ£Í¤ÇÊüÁ÷Í½Äê¡£²Âºî¤Ï¡Ö¤Í¤¬¤¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡ª¡×¡ÊÃ«¸ý¤¨¤ß¤µ¤ó¡Ë¡¢¡Ö£±£²¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥º¡×¡ÊÀÐÀîÊ¸¹¸¤µ¤ó¡Ë¤Î£²ºî¡£
¡¡¡Ö£Â£Ë¥é¥¸¥ª¥É¥é¥ÞµÓËÜ¾Þ¡×¤Ï£±£¹£¸£°Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¼õ¾Þ¼Ô¤«¤é£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¨¤¨¤Ë¤ç¤Ü¡×¤ÎÅìÂ¿¹¾»Ò»á¡¢¡Ö¥²¥²¥²¤Î½÷Ë¼¡×¡ÖÈ¬½Å¤Îºù¡×¤Î»³ËÜ¤à¤Ä¤ß»á¡¢¡ÖÉñ¤¤¤¢¤¬¤ì¡ª¡×¤Î·¬¸¶Î¼»Ò»á¤é¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£