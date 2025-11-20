好調つづく火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）に出演中の女優・中条あやみ。11月19日、同作の公式Instagramに、“美肩” うるわしい真っ赤なオフショルドレスが公開され、SNSユーザーの視線を独占している。

「深紅の大ぶりなドレスを身にまとった中条さんが、籐製の大きなチェアに座っているゴージャスな1枚です。肩も大胆に露出。美しいデコルテラインが印象的です」（芸能記者）

プロポーズ直後に別れてしまった山岸鮎美（夏帆）と、“亭主関白” 思考の海老原勝男（竹内涼真）の成長が描かれている。

「中条さんは、通販会社の社長・柏倉椿を好演しています。マッチングアプリで知り合った勝男を翻弄しつつ、彼との恋愛では一線を引きつつ何かと相談に乗る、頼れる “女友達” として登場しています。

そんな彼女が劇中で赤いドレスを着たのは、18日放送の第7話でした。勝男に、恋愛リアリティーショーに出演したときの映像を見せることになったのですが、その番組のなかで着ていたのです。赤いドレスを堂々と着こなす姿は、さすがの中条さんでしたね」（同）

芸能プロ関係者もこう語る。

「イギリス人の父と日本人の母との間に生まれた中条さん。エキゾチックな面立ちがCMの世界では圧倒的な強みになってきました。ただ、印象が強すぎるがゆえなのか、ドラマでは役柄を慎重に選んできたようです。今回はその華やかな雰囲気とサバサバしたキャラクターが、ばっちりハマりましたね」

4日放送の第5話ではこんなシーンがあった。

「勝男から地元・大分銘菓の『ざびえる』をもらった椿は『ちょっとへこんでたけど元気出ました』と素直に喜んでいたのですが、勝男からどうしたのかと聞かれ、『社長やってると、平民にはわからない苦労がいろいろあるんです』と返答。こうした高飛車な発言もイヤミなく聞けるのが、中条さんの持ち味でしょう。

10月に配信された『モデルプレス』のインタビューでは、竹内さんから『ほぼ中条あやみじゃん、椿って』と言われたことを明かしています。

本人も自由に芝居に臨めているのか、それまでのドラマ出演ではあまり入れてこなかったアドリブも積極的に言うようにしていると話していましたね」（前出・芸能プロ関係者）

強気女社長を主役にしたドラマも見てみたい……。