11月19日、俳優の三田村邦彦がXを更新。11月18日、外務省の金井正彰アジア大洋州局長と中国外務省の劉勁松アジア局長が北京で協議後、会場外に出てきた際に劉氏が両手をポケットに入れたままだったことが物議を醸している件を取り上げた。

《なんですか!この無礼な態度!》

画像を添えて怒りを表明した三田村は、ここ数日の中国問題へ苦言を呈し続けていた。

「11月18日には、『日刊スポーツ』が配信した『トランプ氏「台湾侵攻すれば北京爆撃」“過激予告発言”報道がXで再燃「高市氏の1億倍やばい」』というタイトルの記事をリポストし、《トランプ大統領が本当に言ったなら、この時の中国は聞かぬふり? 何か言ったのに報道されなかっただけ?》と中国の態度に疑問を呈し、同じく18日には『東洋経済』の『新聞ですら間違えた「台湾問題」に対する日本政府の立場。「日本は台湾を中国の一部と認めている」と思い込む人たちの課題』の記事を《なるほど、何度も読み返そう》とリポストしています。

17日には《中国駐大阪総領事 高市総理に対し「その汚い首は一瞬の躊躇もなく斬ってやるしかない」 これを日本人が言ったなら脅迫罪 侮辱罪 強要罪 名誉毀損罪になるのでは?》とポストしています。いずれにせよ、中国の極めて高圧的な一連の対応に対し、不満があるのは間違いないようです」（芸能記者）

三田村は、ここ最近“政治的投稿”が増えているという。

「三田村さんは現在、72歳。1979年に映画『限りなく透明に近いブルー』でデビューしていますから、芸歴46年の大ベテランです。2020年からTwitter（現在のX）を利用しており、おもに出演している旅番組『おとな旅あるき旅』（テレビ大阪）で訪れた場所の画像や、メジャーリーグの応援ポスト、日常のできごとなどを更新しています。しかし、政治的ポストも多く、とくに今回のように日中の外交問題が起きると、頻繁に投稿する印象です」（同前）

三田村の怒りのポストには、賛同するコメントが多数、寄せられ、中国局長の態度について“大喜利状態”になっている。

《背景校舎裏やったら完全にカツアゲですね…》

《なんか中学か高校の不良みたいやな。これがカッコいいと思ってたら世間から笑われてるみたいな》

《本当に見れば見るほど中学生か高校生のイキってるパシリにしか見えないよ》

中国側への攻撃的なコメントも見られ、多くの人が怒りを共感している様子だ。

「三田村さんは、とくに外国人の問題に関心が高い様子で、11月5日には《香港が中国に返還され中国の富裕層が買い漁り香港人は大変な思いをし、挙句にこれだもの 東京のマンションの平均価格が一億超え 日本も香港の二の舞にならなければよいが….総理!早急に対策を!》とポストしています。排外主義的だと非難する人たちもいますが、日中関係が険悪になるなか、三田村さんに賛同する声も増えているようです」（前出・芸能記者）

かつては人気ドラマ『必殺』シリーズ（テレビ朝日系）に、飾り職人の秀役で出演していた三田村だけに、“世直し”したい気持ちもあるのだろうか。