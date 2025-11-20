【芸能界クロスロード】

ドラマも情報番組も…秋の改編経てもフジテレビ惨敗 幹部に醜聞発覚で“泣きっ面に蜂”

好調が続く朝ドラ「ばけばけ」。ヒロインを務める郄石あかりの評価も上がってきた。視聴者の間でも「あまり知らない女優だったけど、やはり演技はうまい」と高く評価されている。

映画が口コミでヒットするように、ドラマも視聴者の声がヒットにつながり、俳優を成長させる。

宮崎出身の郄石は12歳でキッズコンテストを機に芸能界入り。ダンスグループのボーカルから17歳で俳優に転身。キャリアを積んでいくなか、朝ドラ挑戦3度目で2892人の中から選ばれた努力家。

芸能界には「子役は大成しない」という言葉がある。子役時代に当たり役をつかむとイメージが強く残り、その後の俳優人生に影響を与えることから生まれた。演技派女優の地位を確立した安達祐実はCMで人気を博し、「家なき子」で国民的な子役になったが、その後はドラマのイメージから脱却できずにもがいた。20歳の時には水着でグラビアを飾るなど、大人の女優をアピールするなど苦労を重ねた。

先人に学ぶように芸能事務所も変化が表れていた。

「子役時代は端役でいいから、経験を積むことを優先。人気を優先するアイドルと違い、子役時代は経験の場と割り切るようになった」（芸能関係者）

現在の映画・ドラマ界を見ても、子役から腕を磨いてきた俳優の活躍が目立つ。

話題のTBSドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」で主役を務める夏帆は小学5年の時にスカウトされ三井のリハウスガール11代目を経て女優デビューは13歳だった。

「海街diary」にも出演しているが、綾瀬はるか、長澤まさみの陰に隠れ、さほど注目されず、2番手のイメージが強かったが、「じゃあ──」のヒットで一気にブレーク。今後、オファーが増えるのは必定だ。

綾瀬、長澤がウサギなら夏帆はカメ。ようやく追いつき、追い越すかもしれない。

伊藤沙莉は9歳。永野芽郁も10歳でデビュー

今年だけで「国宝」など話題の映画4本に出演。来春は主演映画「炎上」が公開。もっともノリに乗っている森七菜は15歳でスカウトされ、翌年に女優デビューを果たした。

ネットドラマ「全裸監督」で伝説のAV女優・黒木香を演じた森田望智のデビューは15歳。「今年、もっとも伸びた」と評され、映画、ドラマに引っ張りだこの人気女優に成長した。

演技派女優の2人も子役からだった。伊藤沙莉は9歳。永野芽郁も10歳でデビューしている。

男性も大河「べらぼう」の横浜流星は15歳、来年の大河「豊臣兄弟！」の仲野太賀も13歳で俳優デビュー。

「あんぱん」でやなせたかし役を務めた北村匠海も俳優デビューは小学6年生。名脇役のひとり、濱田岳も10歳で子役デビューを果たし、芸歴はすでに27年になる。

俳優へのアプローチとして、モデルからの転身組が多かった時代があった。米倉涼子、松嶋菜々子。阿部寛、坂口健太郎も男性雑誌のモデル出身だが、近年は減る傾向にある。

「廃刊になる雑誌もある時代。モデルで認知させて俳優になるやり方はもう難しい」（芸能事務所幹部）

長い俳優生命を考えれば、子役からじっくり育てるほうが理にかなっている。野球やサッカーが小学生からチームに所属してプロを目指すように、芸能界も意識革命が起きている。

「ワインのように若い頃からじっくり寝かせて（俳優修業）花を開かせる時代。それをサポートするのが芸能事務所の役割」（同前）

子役出身者が映画・ドラマ界を占める日も近い。

（二田一比古／ジャーナリスト）