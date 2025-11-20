【小林至教授のマネーボールQ&A】#13

【Q】日本シリーズも終わり、各球団の選手は秋季キャンプや秋季練習で汗を流した。待望のオフまでもう一息だが、球団のフロントにとって11月は一年で最も忙しい時期だという。彼らはどんな仕事をしているのか。

【A】球団のフロント、いわゆる背広組は大きく2つに分かれます。営業・チケット販売・スポンサー営業など収益部門を担う「ビジネス・オペレーション」と、編成・スカウトといった戦力構築を担う「ベースボール・オペレーション」です。

このうち後者にとって、11月以降の年内は一年で最も“時間が濃い”季節になります。契約更改、監督・コーチの契約交渉、FA選手や新外国人との交渉に加え、戦力外通告や保留者名簿の作成といった“期限の決まった業務”も重なります。いずれも、手をこまねいている暇はありません。

また、編成は常に“相手のある”交渉ごとです。思い描いた構想通りに進むとは限らず、一人取り損ねれば即座に次善策へ切り替える。その次善策を別の球団も同じように狙っている。限られた人材をめぐり、球団同士が水面下で読み合い、揺さぶり合う中、刻々と時間だけが過ぎていく──。こうした緊張と駆け引きが渦巻くのが、編成担当にとっての“オフシーズン”、いわゆるストーブリーグなのです。

私がホークスで編成を担当していた頃も、この時期は文字通り“移動に次ぐ移動”でした。

秋季練習が行われている宮崎で、二軍選手や既存スタッフの契約更改のために、福岡-宮崎を往復。最も多かったのは福岡-東京の往復です。親会社との協議、FA交渉、新コーチ候補・スタッフ候補との面談。相手が関西なら関西へ、北海道なら北海道へ──必要とあれば全国どこへでも飛んでいきます。当時の手帳を見返すと、11月だけで搭乗回数は20回。機内で資料を読み込み、到着すれば交渉、終わればまた空港へ向かう──そんな日々でした。

ある年のFA交渉では、東京で代理人との面談を終え、福岡に戻ろうと羽田空港のラウンジで便を待っていたところ、別の所属選手の代理人から突然電話が入りました。

「すぐに話したい」という要望に応じ、ラウンジの防音ブースに駆け込み、そのまま交渉に入りました。午後6時発の福岡行きを予約していましたが、交渉が長引き、便を3回変更することに。当時のスマホは電池の持ちも短く、通話中に電源が落ちてしまう。壁際のコンセントで充電しつつ、ノートPCを広げて話を続けた場面はいまでも鮮明です。ラウンジで、空港職員から「お帰りなさい」と声をかけられたこともあり、羽田空港は、まさに“第二の職場”でした。

■航空券と宿泊費だけで100万円超

編成には、もうひとつの大きな要素──「経営判断」があります。監督人事、スター選手の大型契約、補強予算などは、親会社やオーナーの決裁を要するケースが多いのです。

現在、阪神・広島・中日を除く9球団は親会社が首都圏にあります。このため地方球団の編成担当は、11月になると東京と本拠地を何度も往復することになります。私自身も、福岡-東京を週2往復するのが常態でした。繁忙期の11月は、航空券と宿泊費だけで100万円を超えるほどです。

このように、この時期は、編成担当にとっては一年で最も忙しい時期ですが、良いことが何もないわけではありません。FA選手を獲得した時の達成感、新選手、新スタッフとの出会い……。翌年度への希望に胸が高鳴る時期でもあるのです。

（小林至／桜美林大学教授）