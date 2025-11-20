【山粼武司 これが俺の生きる道】#51

【シリーズ初回】現中日監督の井上一樹が「付き人」に間違えられ…一般人に激怒した夜

福留孝介とハワイ・オアフ島で自主トレをしていた2001年1月のある朝、部屋の電話に叩き起こされた。

「おはよう」

「え、誰？」

そう返すと、「分からないんですか？」と急に敬語になった。

「分からん。誰？」

「星野ですう〜」

「どこの星野さん？」

「星野仙一ですう〜」

え？ 監督！？ 俺たちが泊まっているホテルなんてまったく知らせていないのに……。

「今、ハワイ着いたぞ。おまえらどこで練習しとるんや？」

星野監督はオアフ島に別荘のマンションを持っているという。休暇のついでに、俺と孝介の様子をチェックしようというわけだ。

その後、カピオラニ公園で汗を流していたが、監督は一向に現れない。いつもなら正午にはいったんホテルへ帰るところだが、ここで引き揚げたら怒られると思い、午後0時半からひたすら200メートルダッシュ。まだ来ない、まだ来ない、と思いながら、やりたくもないダッシュを30本くらいやってヘロヘロになった頃、ようやく監督が来た。

「おお、ちゃんと練習やっとんな。夜7時にここへ来い。夜メシ行くぞ」

何の約束もしていないのに、いきなり一緒に食事をすることに。そこから1週間、毎晩のように呼ばれ、夕食を共にした。常に緊張していたこともあって、何を食べたのか全く覚えていない。

食事が終わると、星野監督の別荘で「2次会」がスタート。

夜中の2時、3時まで監督の昔話を聞いた。

「明治大学時代は日本刀を振り回された」とか、そんな話をしていた気がする。

知られた話ではあるが、星野監督は下戸。この時もお酒は飲んでいなかった。

食事の席では伊良湖の話（※）も出た。

「おまえらがちゃんとやるなら、俺は別にええんや」

その後もハワイでの自主トレについて何か注意されることはなかった。ユニホームを脱ぐと、練習や試合のときとは別人のように優しい。そこが闘将の最大の魅力だったと思う。

（山粼武司／元プロ野球選手）