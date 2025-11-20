令和のあざと女王・森香澄が、さまざまな企画に体を張って挑戦していく番組『森香澄の全部嘘テレビ』。

11月12日（水）に放送された同番組では、ゲストの堀未央奈が自宅でコッソリやっていることを明かした。

同番組はタイトル通り“全部嘘”のはずが、見ているうちに「森香澄なら本当かも…」と思ってしまう、虚実入り混じった展開がやみつきになるバラエティだ。

今回は堀をゲストに迎え、2人が今年買って良かった商品を互いにプレゼンすることに。しかし、その中に今日初めて見た“嘘商品”が一つだけ混じっている。うまく嘘をつけるかを競う、騙し合いバトルが繰り広げられた。

堀がベストバイとして紹介したのはキーボード。「本当に好きなの、キーボード」と話す堀に、森は「あんまり聞いたことない」と思わず声をあげた。

【映像】堀未央奈が自宅でコッソリやっていること “3日に1回”の秘密の時間に森香澄も仰天「私の知らない一面がある？」

堀は思い立った時に一人でタイピングをするのが好きだそうで、「これが趣味なの」「15分くらい没頭してやってしまうのが3日に1回くらい」と明かすが、森は信じられないといった様子だ。

さらに堀は「パソコン使わないかな」と、あくまでもタイピングそのものが目的だと説明。「本当にこの音が好きで買ったから。音がマジで好き」と力説し、「1回、何も考えずに打ってみて」と森にもすすめる。

そんな堀の変わった趣味に、森は「怖いよ〜。病んでないよね？」と驚きを隠せない。

さらに「私の知らない一面があるってこと？」とあ然とする森に、堀は「これは初公開かも。そういうことを家でしてるって…」と照れ笑いを浮かべた。

その後、このキーボードは堀のベストバイ商品だと判明。堀は「本当に一番大事なものかも。だから、私と結婚する人は、急に15分間（タイピングを）やり出しても見守ってくれる人がいい」と熱弁していた。