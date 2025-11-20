南海電鉄は20日、来春デビューする新観光列車「GRAN 天空」の料理監修を、沿線の人気レストラン「Genji」の元川篤（もとかわ あつし）シェフに決定したと発表しました。

「Genji」の元川篤シェフ

和洋中の枠を超えた「Genji」の創作料理を車内で

「GRAN 天空」は難波駅から極楽橋駅を結ぶ新しい観光列車。現行の観光列車「天空」に代わる列車として、運行区間を拡大して2026年4月24日に運行を開始します。

元川シェフは、4号車に設置される「グランシート」および「グランシートプラス」で提供される食事メニューの開発に携わります。泉州や南河内、和歌山といった沿線地域の旬の食材を活かし、地域の食文化の魅力を「Genji」ならではのスタイルで表現するとしています。

「GRAN 天空」で提供する料理の食材（イメージ）

「Genji」で提供されている料理（イメージ）

また、乗客全員が利用できる3号車のロビーラウンジでは、「Genji」のテイクアウトブランド「GENJI BAKE」の商品や、沿線ゆかりの軽食などを販売する予定です。

11月29日には現行「天空」で焼き菓子プレゼントを実施

新観光列車の運行開始に向けたプロモーションの一環として、南海電鉄は現在運行中の観光列車「天空」において、プレゼントキャンペーンを実施します。

実施日は2025年11月29日（土）。当日「天空」の指定席を利用した乗客全員に、「GENJI BAKE」で人気の焼き菓子をプレゼント。新列車のデビューより一足早く、監修シェフの味を楽しむことができる機会となります。

【キャンペーン概要】

実施日：2025年11月29日（土）

対象者：当日「天空」指定席に乗車した乗客

対象列車：当日運行するすべての「天空」（51号、52号、1号、2号、3号、4号）

内容：「GENJI BAKE」の焼き菓子をプレゼント

（画像：南海電鉄）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）