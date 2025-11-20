J1新潟は20日、DF千葉和彦選手との契約満了を発表しました。

クラブは公式サイトで「2026年2月1日以降の契約を締結せず、今季をもって契約満了とすることを決定いたしました」と報告。千葉選手もクラブを通じてコメントを残し「アルビレックス新潟を愛する皆様。シーズン当初に掲げた目標に遠く及ばず、またJ2降格という厳しい結果になってしまった事、本当に申し訳ありません。残り2節、来シーズンも引き続きビッグスワンに足を運んでいただけるような、アルビレックス新潟の未来が希望に満ち始める、きっかけとなるような試合にします。そして私事で恐縮ですが、今シーズンをもちまして新潟を離れる事となりました。2005年にプロサッカー選手としての扉を開いて頂き、計11年半このオレンジのユニフォームを纏い闘えた事、心から感謝申し上げます。また新潟の方々には、私だけではなく私の家族にも優しく親切に接していただきました。重ねてお礼申し上げます。また皆さんの前で元気な姿を見せられるようにまだまだ精進していきたいと思っております。引き続き気にかけていただけたら幸いです」と心境を明かしました。

千葉選手はCBとして活躍した40歳のベテラン。Jリーグに活躍の場を移す以前はオランダのクラブでもプレーしました。2013年には日本代表として東アジアカップにも出場しています。

新潟には2005年8月から2011年まで、また2021年から2025年まで合計11年半所属。広島や名古屋にも所属していました。