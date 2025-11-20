藤田ニコル、推し活に本音「裏切られたくない」 推し活の聖地で点灯式
モデルでタレントの藤田ニコルが20日、東京・COREDO室町テラス1階大屋根広場で行われた『カナエルNIHONBASHI 2025-26 点灯式』に登壇し、推し活への本音を吐露した。
【全身ショット】まるで天使！ふわふわ冬コーデで登場した藤田ニコル
ゲストとして出席した藤田は、“日本橋”の装飾としても用いられている“麒麟（きりん）“をモチーフにした、本イベントのメインコンテンツ『幸福を呼び込む”麒麟ゴーラウンド”』を、ボタンを押して点灯した。
イベントでは、開運スポットや推し活の聖地としての歴史ももつ日本橋にちなんだトークも展開。自身の推し活について問われると、藤田は「推し活するするうえで裏切られたくないという思いなので、愛犬です」と“推し活”への本音を吐露しつつ、4歳の日本スピッツのゆきちゃんを推しているとにっこり。
また「いっちばんかわいいです」と愛をあふれさせ、「推しと24時間いられるってないと思うので、笑顔もすごくかわいくて。どんなときも元気をもらっています」と“裏切られない”推し活に声を弾ませた。
