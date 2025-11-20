±§ÅÔµÜ¤ÎÀÐÀîÍ´Âç¤¬¿®½£¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡Ä20ºÐPG¡Ö³Ú¤·¤ó¤ÇÀº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡B1ÅìÃÏ¶è½êÂ°¤Î±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ï11·î20Æü¡¢ÀÐÀîÍµÂç¤¬¿®½£¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÆÊÌÚ¸©±§ÅÔµÜ»Ô½Ð¿È¤Ç¸½ºß20ºÐ¤ÎÀÐÀî¤Ï¡¢176¥»¥ó¥Á75¥¥í¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¡£¾®³ØÀ¸»þÂå¤Ë¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¹¥¯ー¥ë¤Ë½êÂ°¤·¡¢Ãæ³ØÇ¯Âå¤ÏÆ±¥¯¥é¥ÖU15¤Ç¥×¥ìー¡£Äëµþ¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥³¥ó¥Ð¥¤¥ó¡¦¥¢¥«¥Ç¥ßー¡Ê¥×¥ì¥Ã¥×¥¹¥¯ー¥ë¡Ë¤Ø¤È¿Ê¤ß¡¢ºòÇ¯7·î¤«¤é±§ÅÔµÜ¤ÎÎý½¬À¸¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¤½¤Î¸å¡¢Æ±Ç¯9·î¤«¤éU22ÏÈÁª¼ê¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¤¿¡£º£¥·ー¥º¥ó¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç10»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Ê¿¶Ñ2Ê¬33ÉÃ¤Î¥×¥ìー¥¿¥¤¥à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿®½£¤È¤Î·ÀÌó´ü´Ö¤Ïº£Ç¯¤Î12·î18Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ï11·î29Æü¤Î¥Ù¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹ÀÅ²¬Àï¤Ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¸þ¤±Ä´À°Ãæ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Éð¼Ô½¤¹Ô¤Ë½Ð¤ë19ºÐ¤Ï¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÇÇÝ¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤òBREX NATION¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦²¿»ö¤â³Ú¤·¤ó¤ÇÀº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢½êÂ°¸µ¤Î±§ÅÔµÜ¤Ø´¶¼Õ¡£
¡¡¿·Å·ÃÏ¤È¤Ê¤ë¿®½£¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¡Ö¿®½£¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤Î¥Öー¥¹¥¿ー¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡ª¤³¤ÎÅÙ¡¢´ü¸ÂÉÕ°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿ÀÐÀîÍµÂç¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¢¿®½£¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë´¶¼ÕÃ×¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª²¹¤«¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¿®½£¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¼«Ê¬¤ÎÄ¹½ê¤Ç¤¢¤ë¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤µ¤ä¥¹¥Ôー¥É¤ò³è¤«¤·¤Æ¾¯¤·¤Ç¤â¥Áー¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë²¿»ö¤âÀº°ìÇÕ³Ú¤·¤ó¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢°§»¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¹¥Æ¥£ー¥ëÏ¢È¯¤Ë²ÚÎï¤Ê¥¢¥·¥¹¥È¤Þ¤Ç¡ªÌöÆ°¤¹¤ë¼ã¤PG