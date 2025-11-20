2児の母・笹川友里、打ち合わせへ行く“ワーママコーデ”を紹介「グレーコーデ素敵」「かわいい」 夫はフェンシング太田雄貴
2児の母で元TBSアナウンサーの笹川友里（35）が19日、自身のインスタグラムを更新。ダークカラーで合わせたシックな“打ち合わせコーデ”を披露した。
【写真】「スタイリッシュ」笹川友里のシックな“ワーママコーデ”
笹川は「寝癖がひどくてカチューシャ。@theory_jp さんとの打ち合わせへ お洋服も @theory_jp」とコメントし、シンプルながら存在感を放つ、ゆったりとしたシルエットのジャケットスタイルを紹介している。
オーバーサイズのジャケットにワイドパンツを合わせることで、抜け感とシックな印象があり、インナーも同系色を合わせ、全体に統一感を演出。さらに、手元にはブラックのバッグを添え、都会的なスタイルを完成させていた。
この“ママコーデ”に、コメント欄には「グレーコーデ素敵です」「かわいいです」「スタイリッシュ」「素敵です」などの反響が寄せられている。
笹川は、日本初のフェンシング銀メダリストとなった太田雄貴氏（39）と2017年12月に結婚。19年6月に第1子長女、23年12月に第2子長男の出産を報告している。
