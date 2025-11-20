ABS秋田放送

写真拡大

クマの対策に役立ててもらおうと、由利本荘市に工場がある東京の会社が、県に捕獲用のおりを寄贈しました。

県は、寄贈された1基と、新たに購入する予定の14基を市町村に貸し出して対応にあたってもらう方針です。

贈呈されたのは重さが240キロで、幅90センチ、高さ120センチ、奥行き180センチのクマ捕獲用のおりです。

太田朋孝記者
「こちらは親子グマが合わせて入ることもできる大きさだということです。あちらのわなにエサをくくりつけて、引っ張るとシャッターが閉まる仕組みです」

おり1基を県に贈ったのは、東京に本社を置き、由利本荘市東由利に工場がある八嶋製作所です。

主な事業は看板の製作ですが、東由利出身の社長が秋田のクマ被害対策の力になりたいと、初めておりをつくって贈呈しました。

八嶋製作所　八嶋久弥技術係長
「全体の被害状況から考えると、微々たるものかもしれませんが、少しでもお役に立てれば幸いです」

県によりますと、捕獲用のおりは、クマの出没と被害が急増した先月以降、市や町から不足を訴える声が次々と寄せられています。

県は、寄贈された1基と、新たに購入する予定の14基を市町村に貸し出して対応にあたってもらう方針です。

県由利地域振興局　古山司局長
「寄贈いただきました箱わな等使いながら、県、国、それから市町村も含めて共同で、県民の安全安心のために取り組んで参ります」

寄贈されたおりは、まずはにかほ市に配置され、クマの捕獲に活用されます。

体制の整備が少しずつ進んでいます。