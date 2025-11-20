ヰ世界情緒の新曲「まぼろしの行方」が、2026年1月より放送開始のTVアニメ『カヤちゃんはコワくない』（テレビ東京系）のオープニング主題歌に決定した。

同楽曲は、コンポーザー Airaが作詞／作曲／編曲を担当。ヰ世界情緒の持つ繊細な感情表現を、これまでの楽曲とは異なるアプローチによって新たな側面から引き出した一曲に。ギターとストリングスを掛け合わせたオルタナロックサウンドを基調に、緩急の効いた音づくりが、同アニメの持つホラー要素とも高い親和性を生み出している。

ヰ世界情緒は、同楽曲について「カヤちゃん達の周りにあるような、繊細で優しい眼差しに寄り添うように歌わせていただきました」と想いを語っている。また、本日11月20日に公開された同アニメのPV第2弾では、楽曲の一部が視聴可能だ。

なお、同アニメとのタイアップ発表により、ヰ世界情緒は2026年1月クールで2作品のオープニング主題歌を担当することが決定した。

＜ヰ世界情緒 全文コメント＞

TVアニメ『カヤちゃんはコワくない』の主題歌を歌わせていただきました、ヰ世界情緒です。

「まぼろしの行方」は、無垢な心のあり方を示しているような楽曲で、理解することが難しかったとしても、寄り添い合うことは出来る。そんな、カヤちゃん達の周りにあるような、繊細で優しい眼差しに寄り添うように歌わせていただきました。

お互いに手を取り合い進んでいく、わたし達が持ち合わせている“人の強さ”を表現出来ていたら嬉しいです。

ぜひ迫力溢れるサウンドや歌詞にも注目しながら、アニメと一緒にこの楽曲を楽しんでいただけたら嬉しいです！

（文＝リアルサウンド編集部）