「地味見えかも、、」→ 解決！【AMERICAN HOLIC】大人の垢抜け！「プラスワンコーデ」

落ち着いたトーンの洋服を選びがちな秋冬。地味見えを手軽に回避して垢抜けを狙うなら【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】のスタッフさんによるプラスワンコーデを参考にしてみて。ベストやシャツをシンプルコーデに一点投入するだけで、ガラッと印象が変わりそうです。

ショート丈のベストを投入してこなれ感アップ

Tシャツとジーンズのシンプルなワンツーコーデ。地味見えを回避するなら、一点投入で秋冬ムードを盛り上げるベストがおすすめ。ぷっくりとしたキルティングが、可愛らしいアクセントに。ショート丈のベストは、ボリュームのあるボトムスと合わせてもすっきり見えるのが嬉しいポイント。足元はクラシカルなローファーで、大人っぽさをキープして。

シャツの腰巻きスタイルでコーデの鮮度アップ

落ち着いたトーンのコーデにアクセントをつけるなら、柄物のシャツを投入してみて。今季のトレンドであるチェック柄のシャツを腰巻きにすれば、こなれ感のある最旬ルックに。シャツがヒップを覆ってくれるので、体型カバーも狙えます。

writer：Emika.M