分かりやすい見せ場はなくても――森保Jでアピールした26歳をブラジル人記者が絶賛「シーズンを通じてすごく活躍している。MVP候補だ」
近頃、日本代表で強烈なインパクトを発揮しているのが、MF佐野海舟（マインツ）とDF鈴木淳之介（コペンハーゲン）だ。主力に名乗りを上げる勢いで猛アピールを続けており、来夏の北中米ワールドカップで計算できる戦力となっている。
そして11月シリーズで期待に応えてみせたもう１人が、GK早川友基（鹿島アントラーズ）である。
正GKの鈴木彩艶（パルマ）が怪我で不在のなか、26歳の守護神はガーナ戦（２−０）とボリビア戦（３−０）のいずれも先発。２試合とも押し込む展開となり、ビッグセーブを見せる場面はなかったものの、適切なタイミングで飛び出してピンチを事前に回避するなど、随所で存在感を示した。
日本サッカーを熟知するブラジル人ジャーナリスト、チアゴ・ボンテンポ氏も高く評価している。
「この２試合でビッグセーブはなかったが、それ以外の部分、例えばゴールエリアを出てのプレーは非常に良かったと思う。彼は鹿島でも足元でプレーして、リベロのような役割をこなしている。キックやパスの精度も高く、彼のプレーはチームに安定感をもたらしている。ビッグセーブがなくても、その安定感で存在価値を示した２試合だった」
サンパウロから日本戦を見届けたボンテンポ氏は、「Jリーグのシーズンを通じても早川はすごく活躍している」と首位を走る鹿島でのプレーにも触れ、「もし鹿島が優勝するならMVP候補の１人だろう」と太鼓判を押した。
「Jリーグの優勝チームで、ゴールキーパーがこれほど活躍するのは久しぶりだ。広島時代の西川（周作）や名古屋時代の楢粼（正剛）以来かもしれない。今季の彼のパフォーマンスはJリーグでも非常に印象に残っている。だからこそ、代表でのこの２試合でチャンスが与えられたのは良かったと思う」
鈴木彩艶、大迫敬介（サンフレッチェ広島）、早川友基――GKの層も確実に厚くなっているのは、頼もしい限りだ。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
