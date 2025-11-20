スタバ、スモアの新作フラペチーノ＆チョコレート ラテ＜試飲レポ＞ 満足感生むごろごろマシュマロやクランチ使用
【モデルプレス＝2025/11/20】スターバックス コーヒー ジャパンでは、ホリデー第2弾として「スモア チョコレート フラペチーノ（R）」と「スモア チョコレート ラテ」を、11月26日より全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）で発売する。ミニマシュマロがごろごろのった、飲みごたえとご褒美感たっぷりのビバレッジを、プレス向け試飲会にて一足早く試飲してきた。
スモアは、焼いたマシュマロとチョコレートをビスケットなどで挟んで食べる、アメリカで多くの人に楽しまれるスイーツ。焚火や暖炉を囲みながら過ごす“大切な人との特別な時間”を象徴するお菓子として親しまれているスイーツを、スターバックスではホリデーシーズンに似合う、ちょっと大人なビバレッジで表現した。
「スモア チョコレート フラペチーノ（R）」は、マシュマロ×チョコレート×ホイップクリームの見た目から想像する甘々な味わいではなく、ミルク不使用で仕上げているため、案外すっきりとした甘さの一杯。ボディ部分にエスプレッソを加えることで香ばしさやビター感が引き立つ奥深い味わいだ。
ホイップクリームの上にはスモア用ソース、マシュマロ、全粒粉入りのクランチをトッピングし、ブリュレシュガーで仕上げた。マシュマロのふわっとした弾力感、クランチのザクザクした固さの多彩な食感とともに、フラペチーノならではのワクワク感を見た目と味の両方で楽しめる。例えるならば“飲むチョコレートパフェ”のよう。
はじめは層ごとの美味しさを楽しみ、ある程度飲み進めたタイミングでホイップクリーム部分を全体と混ぜて甘さやコクを調整したい。
一方、「スモア チョコレート ラテ」は、塩キャラメルの風味を合わせたビターなチョコレートソースに、エスプレッソショットと丁寧にスチームしたミルクを合わせた一杯。
こちらもトッピングに、たっぷりのマシュマロと全粒粉入りのクランチを重ね、仕上げにブリュレシュガーをひと振り。飲む前からキャラメルやブリュレシュガーの香ばしさがふわっと広がり、ラテのあたたかさでマシュマロが少しずつ溶け出し、飲み進めるごとに食感や味わいの変化を楽しめる。甘いスモアの層と、ビターさとミルク感のあるあたたかなラテ部分のコントラストで最後まで飲み飽きない。
また同日より、もうひとつのホリデービバレッジ「ホット アップル サイダー」も登場。「アップルサイダー」は、りんご果汁にスパイスやクランベリーを加えて温めてふるまう冬の風物詩として知られているホットビバレッジのことで、サイダーといっても炭酸が使われているものではない。
「ホット アップル サイダー」は、一杯一杯丁寧にバリスタがスチームしたアップルジュースに、シナモンやクローブ、オレンジ、クランベリーなどの風味を合わせ、さらにりんごとストロベリーのフリーズドライをトッピングした一杯。エクストラホットのつくりで、通常のホットビバレッジよりも熱々の状態で提供される。
湯気にのってウキウキするようなフルーティーで華やかな香りが広がり、ひと口飲むと、スパイスの香りとクランベリーを思わせる酸味が重なり、やさしいアップル果汁の甘みとともに心身をあたためてくれる。寒さが本格化するこれからの時期にコーヒーやティー以外のホットを選択したい気分の時にぴったりで、シナモンが苦手でなければ子どもにもおすすめだ。
さらに、艶やかなストロベリーがホリデー気分をいっそう高めてくれる「ストロベリー＆チョコレートタルト」が同日登場。
大粒のストロベリー果肉をベリージャムで閉じ込め、ココアスポンジ＆チョコレートガナッシュ、チョコレートホイップクリーム、チョコレートタルトクリーム生地、ブラックタルト生地を重ね合わせた、贅沢な6層仕立てだ。ストロベリーの層のとろっとした果肉感と甘酸っぱさ、チョコレート部分とのバランスにこだわり、見た目の印象より後味さっぱりとしたチョコレートタルトに仕上がっている。
長い冬ははじまったばかり。ホリデーの訪れを待ちわびる時のワクワクするような高揚感を、スターバックスのビバレッジやフードを通じて楽しんでほしい。（modelpress編集部）
＜持ち帰りの場合＞678円 ＜店内利用の場合＞690円
＜持ち帰りの場合＞Short \570 / Tall \609 / Grande \653 / Venti（R） \697
＜店内利用の場合＞Short \580 / Tall \620 / Grande \665 / Venti（R） \710
※カカオ分0.5%未満 ※スモアをイメージした商品
＜持ち帰りの場合＞Short \570 / Tall \609 / Grande \653 / Venti（R） \697
＜店内利用の場合＞ Short \561 / Tall \600 / Grande \645 / Venti（R）\690
※シナモン、オレンジピール、クランベリーは香料使用
＜持ち帰りの場合＞570円 ＜店内利用の場合＞580円
販売期間：2025年11月26日（水）〜
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がある
取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
【Not Sponsored 記事】
