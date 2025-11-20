Aぇ佐野晶哉、M!LK佐野勇斗とLINE交換できずなにわ高橋恭平へ連絡 驚きの結末が話題「面白すぎ」「ラジオ聴いてたのかな？」
【モデルプレス＝2025/11/20】Aぇ! groupの佐野晶哉と小島健が11月19日、グループでパーソナリティを務めるMBSラジオ番組「Aぇ! groupのMBSヤングタウン」（毎週水曜よる10時〜）に出演。晶哉がM!LK・佐野勇斗とのLINE交換をめぐる裏話を明かす場面があった。
【写真】「ベストヒット歌謡祭」で息合ったコラボ見せたW佐野ら4人
名字が同じ「佐野」である晶哉と勇斗は、これまでも数々のバラエティー番組などで共演し、仲睦まじい姿を見せていた。同月13日に放送された音楽番組「ベストヒット歌謡祭2025」（読売テレビ・日本テレビ系）では、JO1の河野純喜、&TEAMのK（ケイ）とともにチェッカーズのヒット曲「ジュリアに傷心」を4人でコラボし、圧巻のパフォーマンスを披露。歌唱前の軽快なトークも話題を呼んでいた。
そして今回、晶哉は勇斗とLINEを交換することになったことを告白。しかし、「QRコード出したら佐野（勇斗）くんが読み込んでくれたんやけど、なんか読み込めへんかってん」と互いのQRコードが読み込めずLINEを交換できなかったそう。そして、共通の知り合いを通じてLINEを交換することにしたと説明した。
共通の知り合いとしてなにわ男子の高橋恭平の名前を挙げ、「恭平くんが勇斗くんの連絡先も持っているから『じゃあ俺恭平くんに聞きますわ〜』『恭平くんに聞いてまた連絡するね』って言ってM!LKさんたちが先帰って」と回顧。「恭平くんにLINEして。『恭平くんのLINE教えてほしくて』って。そしたら1週間くらい経つやんか。まだ連絡返ってきてません」と未だに高橋からの返信がないことを明かした。
すると、小島は「高橋ってホンマにそうやねん。ホンマに飯行く時しか（連絡）無いな。年単位で未読無視になること全然ある」と同意。晶哉は、未だに勇斗とLINEが交換できていないことを話し、「共通の知り合い頼む。（勇斗のLINE）教えてくれ！」と呼びかけていた。
勇斗は19日、自身のInstagramストーリーズにて「あぁ〜さのまさや」と投稿。晶哉は20日にこの投稿を引用し、「無事LINE GETしたぞ」とLINEを交換できたことを報告した。この一連の流れを受け、SNS上では「恭平面白すぎ（笑）」「W佐野最高」「そんなことある？！（笑）」「仲良しで可愛い」「ラジオ聴いてたのかな？」「絡み尊すぎ」「交換できてよかった」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
情報：MBS
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ベストヒット歌謡祭」で息合ったコラボ見せたW佐野ら4人
◆佐野晶哉、佐野勇斗とLINE交換することに
名字が同じ「佐野」である晶哉と勇斗は、これまでも数々のバラエティー番組などで共演し、仲睦まじい姿を見せていた。同月13日に放送された音楽番組「ベストヒット歌謡祭2025」（読売テレビ・日本テレビ系）では、JO1の河野純喜、&TEAMのK（ケイ）とともにチェッカーズのヒット曲「ジュリアに傷心」を4人でコラボし、圧巻のパフォーマンスを披露。歌唱前の軽快なトークも話題を呼んでいた。
◆佐野晶哉、高橋恭平に連絡
共通の知り合いとしてなにわ男子の高橋恭平の名前を挙げ、「恭平くんが勇斗くんの連絡先も持っているから『じゃあ俺恭平くんに聞きますわ〜』『恭平くんに聞いてまた連絡するね』って言ってM!LKさんたちが先帰って」と回顧。「恭平くんにLINEして。『恭平くんのLINE教えてほしくて』って。そしたら1週間くらい経つやんか。まだ連絡返ってきてません」と未だに高橋からの返信がないことを明かした。
すると、小島は「高橋ってホンマにそうやねん。ホンマに飯行く時しか（連絡）無いな。年単位で未読無視になること全然ある」と同意。晶哉は、未だに勇斗とLINEが交換できていないことを話し、「共通の知り合い頼む。（勇斗のLINE）教えてくれ！」と呼びかけていた。
勇斗は19日、自身のInstagramストーリーズにて「あぁ〜さのまさや」と投稿。晶哉は20日にこの投稿を引用し、「無事LINE GETしたぞ」とLINEを交換できたことを報告した。この一連の流れを受け、SNS上では「恭平面白すぎ（笑）」「W佐野最高」「そんなことある？！（笑）」「仲良しで可愛い」「ラジオ聴いてたのかな？」「絡み尊すぎ」「交換できてよかった」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
情報：MBS
【Not Sponsored 記事】