柴咲コウ主演「スキャンダルイブ」第1話からスリリングな攻防戦 週刊誌とのやり取り話題「生々しい」「攻めた内容」
【モデルプレス＝2025/11/20】女優の柴咲コウが主演、川口春奈が共演するABEMAオリジナル連続ドラマ「スキャンダルイブ」（全6話）第1話の無料配信が、11月19日夜10時よりスタート。視聴者からは多くの反響が寄せられている。【※第1話ネタバレあり】
【写真】柴咲コウ主演ドラマ ラストピース飾るキャスト
第1話では、地上波ドラマ主演が決まり事務所の悲願を実現した俳優・藤原玖生（浅香航大）のイベント当日、井岡咲（柴咲）に週刊文潮からの玖生の“スキャンダル掲載告知”が舞い込んでくる。通告してきたのは、その手腕で知られる週刊文潮の記者・平田奏（川口）だった。記事の掲載まではあと72時間。翌日、スキャンダルの詳細を直接聞くべく奏のもとを訪れた咲は、記事の内容が「藤原の5年前の不倫疑惑」であることを聞き、さらに決定的証拠として玖生本人と思しき寝顔の“ベッド写真”を突きつけられる。
すぐに事実確認を行うと、玖生は「酔っていたので寝てしまって。本当に何もしていないんです！」と不貞行為は一切なかったと主張。しかし世間のイメージには証拠と見出しがすべて。咲は「実際にしたかは問題じゃない。不倫したと書かれて、世間が信じたら行為はなかったとしてもそれが真実になるの」と静かに告げる。
事実確認を終えた咲は、再び奏と対峙。玖生の人生を守るため、金での揉み消しを試みるも、奏に容赦無く跳ね返され、「こんな記事になんの意味があるんですか」「藤原の人生も彼の家族も傷つけるだけ」と奏へ問いかける。咲からの問いに奏は、感情を一切揺らさず「当然の報いだからです」「私生活も含めてイメージを売るのが芸能人。特権を振りかざして裏で汚いことをやっているなら、その代償は支払うべきです」と返答。“報い”という言葉に、咲は何も返せず、静かにその場を立ち去るのだった。その後も記事の被害を最小限に抑えようと奔走する咲は、記事の価値を下げるための一手として、記者会見で「先手を打つ」戦略を考案。その戦略と会見の行方は。
ついに始まった、芸能事務所と週刊誌の攻防戦に、視聴者からは衝撃の声が続々。配信後には、「始終生々しい」「攻防戦がスリリングで引き込まれる」「攻めた内容で怖くていろんな意味でおもしろい」とコメント欄には第2話を期待するコメントが溢れた。第2話は、11月26日夜10時より放送される。
「スキャンダルイブ」は、スキャンダルを巡る芸能事務所と週刊誌の"禁断の攻防戦"を描く、ABEMA新オリジナルドラマ。誰しもどこか気になってしまう芸能界のスキャンダル。しかし、その裏側では、いったいどんな人たちの、どんなドラマが隠されているのか。「スキャンダルイブ」は、一見華やかにみえる芸能界の裏側を舞台に、いまだかつて描かれることのなかったスキャンダルの裏側、そして芸能界の深い闇へと切り込んでいくサスペンスドラマである。
本作の主演は柴咲が務め、突如週刊誌より所属俳優のスキャンダル記事掲載の告知を受け奔走する芸能事務所社長・井岡咲を演じる。また、川口が本作にて柴咲と初共演し、柴咲演じる咲にスキャンダル記事を突き付ける芸能週刊誌記者・平田奏を演じる。さらに、横山裕（SUPER EIGHT）、柄本明、ユースケ・サンタマリア、鈴木保奈美ら豪華俳優陣が脇を固め、主題歌には柴咲コウの書き下ろし新曲「Awakening（feat. LITTLE）」を起用し、ドラマの世界観に華を添える。（modelpress編集部）
◆「スキャンダルイブ」第1話放送
◆柴咲コウ主演「スキャンダルイブ」
