　日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月20日の日経225ミニ期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の22万7721枚だった。


◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　227721(　227721)
ソシエテジェネラル証券　　　 81653(　 81653)
SBI証券　　　　　　　 　　　 99734(　 41208)
楽天証券　　　　　　　　　　 64689(　 30433)
松井証券　　　　　　　　　　 29672(　 29672)
バークレイズ証券　　　　　　 21486(　 21486)
日産証券　　　　　　　　　　 15267(　 15267)
サスケハナ・ホンコン　　　　 12532(　 12532)
三菱UFJeスマート　　　　　　 15941(　　9045)
JPモルガン証券　　　　　　　　9032(　　9032)
マネックス証券　　　　　　　　6006(　　6006)
インタラクティブ証券　　　　　2777(　　2777)
ビーオブエー証券　　　　　　　2606(　　2606)
フィリップ証券　　　　　　　　1780(　　1780)
モルガンMUFG証券　　　　　　　1716(　　1716)
ゴールドマン証券　　　　　　　1496(　　1496)
みずほ証券　　　　　　　　　　1066(　　1066)
広田証券　　　　　　　　　　　 581(　　 581)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 559(　　 559)
東海東京証券　　　　　　　　　 435(　　 435)


◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　5657(　　5657)
ソシエテジェネラル証券　　　　1493(　　1493)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 957(　　 407)
マネックス証券　　　　　　　　 157(　　 157)
松井証券　　　　　　　　　　　 134(　　 134)
三菱UFJeスマート　　　　　　　 145(　　 109)
JPモルガン証券　　　　　　　　 106(　　 106)
フィリップ証券　　　　　　　　　62(　　　62)
楽天証券　　　　　　　　　　　 299(　　　61)
バークレイズ証券　　　　　　　　52(　　　52)
日産証券　　　　　　　　　　　　31(　　　31)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　 8(　　　 8)
インタラクティブ証券　　　　　　 3(　　　 3)


◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　58(　　　58)
ソシエテジェネラル証券　　　　　48(　　　48)
フィリップ証券　　　　　　　　　27(　　　27)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　28(　　　12)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　22(　　　10)
楽天証券　　　　　　　　　　　　18(　　　 8)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 2(　　　 2)
マネックス証券　　　　　　　　　 2(　　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　　 1)


※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース