K-POP版“スポ根”ドラマ『DREAM STAGE』劇中グループNAZE、劇中歌「Wanderlust」配信リリース決定

2026年1月期のTBS系金曜ドラマ枠（毎週金曜22時～）にて放送される、K-POP版“スポ根”ドラマ『DREAM STAGE』。このたび、中村倫也演じる日本人プロデューサー、吾妻潤とともに頂点を目指して奮闘する7人組グループ、NAZE（読み：ネイズ）が、ドラマ劇中歌「Wanderlust」を11月27日にフルサイズ配信リリースすることが決定した。

■「Wanderlust」は夢を追いかける旅のときめきと自由を描くダンスチューン

ドラマ『DREAM STAGE』は、世界の音楽シーンを席巻するK-POPの世界を舞台に、主演・中村倫也が日本人音楽プロデューサーを演じ、ボーイズグループ・NAZE（ネイズ）と共に音楽業界の頂点を目指す物語。NAZEのマネージャー役を演じる池田エライザや、岩瀬洋志率いるライバルチーム・TORINNER（トリナー）など豪華キャストの出演も解禁され、放送前から大きな話題を呼んでいる。

NAZEは、9月6日にさいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』にて、初ステージ・初パフォーマンスとして、ドラマ劇中歌「Wanderlust」を披露。あたたかい拍手と声援に包まれ、初々しさあふれるパフォーマンスで会場を魅了した。オープニングアクトのトリを務め、期待の新星として強い存在感を放った。

「Wanderlust」は、ファンキーでエネルギッシュなサウンドに、夢へと向かう希望と決意を込めたダンスチューン。中毒性のあるギターループと滑らかなハーモニー、そして高揚感あふれるリズムが、夢を追いかける旅のときめきと自由を描き出す。不安や迷いを抱えながらも頂点を目指して前進する姿を、爽やかに歌い上げた歌詞にも注目だ。

すでにTikTokおよびInstagramでは、9月7日より一部音源が先行配信されており、SNSを中心に話題を集めている。今回のフルサイズ配信決定により、ドラマ放送への期待もさらに高まる。ドラマ公式SNSでは、「Wanderlust」を使用した動画やチャレンジ企画も順次展開予定となっている。

各配信サービスにて「Wanderlust」のPre-add/Pre-saveの配信予約キャンペーンもスタート。Pre-save/Pre-addをした人全員に「デジタルサイン入りジャケット画像」がプレゼントされる。

■リリース情報

2025.11.27 ON SALE

NAZE

DIGITAL SINGLE「Wanderlust」

■番組情報

TBS 金曜ドラマ『DREAM STAGE』

2026年1月スタート

毎週金曜22:00～22:54

脚本：紗嶋涼

演出：松木彩 吉野主（SDP） 金澤友也（テレパック）

【出演】

吾妻 潤：中村倫也

遠藤水星：池田エライザ

NAZE：（※年齢順）カイセイ ユンギ アト ターン ユウヤ キムゴン ドヒョク

TORINNER：岩瀬洋志 HOJIN（KAJA） 志賀李玖 松瀬太虹 ISAAC（KAJA）

