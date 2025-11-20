「日経225ミニ」手口情報（20日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限36万7695枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月20日の日経225ミニ期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の36万7695枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 367695( 367695)
ソシエテジェネラル証券 194089( 194089)
SBI証券 134413( 53581)
バークレイズ証券 46047( 46047)
サスケハナ・ホンコン 41016( 41016)
楽天証券 70206( 38012)
松井証券 36695( 36695)
日産証券 28272( 28272)
モルガンMUFG証券 11449( 11449)
三菱UFJeスマート 21120( 11290)
JPモルガン証券 9781( 9781)
野村証券 8731( 8705)
マネックス証券 8048( 8048)
BNPパリバ証券 6834( 6834)
ビーオブエー証券 5923( 5923)
ゴールドマン証券 5065( 5047)
東海東京証券 5020( 5020)
広田証券 4762( 4762)
UBS証券 4533( 4533)
みずほ証券 4219( 4071)
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 8484( 8484)
ソシエテジェネラル証券 6836( 6836)
楽天証券 710( 398)
SBI証券 1251( 381)
マネックス証券 264( 264)
フィリップ証券 217( 217)
松井証券 192( 192)
バークレイズ証券 140( 140)
三菱UFJeスマート 142( 100)
JPモルガン証券 99( 99)
ドイツ証券 63( 63)
インタラクティブ証券 54( 54)
日産証券 30( 30)
光世証券 22( 22)
Jトラストグローバル 2( 2)
広田証券 2( 2)
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 124( 124)
ABNクリアリン証券 117( 117)
SBI証券 51( 31)
フィリップ証券 31( 31)
三菱UFJeスマート 45( 25)
楽天証券 25( 25)
JPモルガン証券 10( 10)
マネックス証券 6( 6)
松井証券 5( 5)
ドイツ証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
