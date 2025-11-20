「TOPIX先物」手口情報（20日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限1万3034枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月20日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万3034枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 13034( 13034)
ソシエテジェネラル証券 7416( 7416)
バークレイズ証券 3371( 3371)
ゴールドマン証券 3289( 2837)
ビーオブエー証券 1774( 1476)
JPモルガン証券 1360( 1360)
モルガンMUFG証券 3232( 983)
サスケハナ・ホンコン 604( 604)
シティグループ証券 569( 569)
ドイツ証券 485( 485)
BNPパリバ証券 345( 345)
UBS証券 347( 293)
日産証券 201( 201)
インタラクティブ証券 190( 190)
SBI証券 106( 88)
広田証券 78( 78)
野村証券 53( 53)
三菱UFJeスマート 39( 33)
山和証券 12( 12)
みずほ証券 459( 10)
フィリップ証券 10( 10)
三菱UFJ証券 1500( 0)
SMBC日興証券 736( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 42( 42)
モルガンMUFG証券 2255( 6)
三菱UFJ証券 1500( 0)
SMBC日興証券 700( 0)
みずほ証券 449( 0)
ゴールドマン証券 400( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
