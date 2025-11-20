「TOPIX先物」手口情報（20日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限3万5455枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月20日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の3万5455枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 35455( 33679)
ソシエテジェネラル証券 24198( 23031)
バークレイズ証券 7368( 7368)
モルガンMUFG証券 5404( 5013)
JPモルガン証券 7434( 4779)
ゴールドマン証券 7933( 3901)
シティグループ証券 5859( 3026)
サスケハナ・ホンコン 2875( 2875)
ドイツ証券 2415( 2415)
BNPパリバ証券 1607( 1471)
野村証券 1967( 1221)
ビーオブエー証券 1329( 1210)
みずほ証券 5292( 1192)
UBS証券 1237( 967)
日産証券 761( 761)
SBI証券 943( 503)
広田証券 416( 416)
SMBC日興証券 1243( 406)
三菱UFJ証券 837( 237)
フィリップ証券 172( 172)
三菱UFJeスマート 8( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 39( 39)
日産証券 26( 26)
ABNクリアリン証券 1013( 13)
フィリップ証券 10( 10)
SBI証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
みずほ証券 3800( 0)
ゴールドマン証券 3000( 0)
シティグループ証券 500( 0)
SMBC日興証券 500( 0)
三菱UFJ証券 200( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース