「日経225先物」手口情報（20日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限1万3078枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月20日の日経225先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万3078枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 13078( 13010)
ソシエテジェネラル証券 4867( 4839)
SBI証券 3286( 1920)
バークレイズ証券 1372( 1294)
ゴールドマン証券 1269( 1179)
サスケハナ・ホンコン 1114( 1114)
松井証券 955( 955)
ビーオブエー証券 820( 820)
日産証券 599( 599)
モルガンMUFG証券 620( 542)
楽天証券 1134( 520)
ドイツ証券 450( 443)
JPモルガン証券 356( 356)
三菱UFJeスマート 395( 323)
フィリップ証券 158( 158)
BNPパリバ証券 165( 150)
マネックス証券 125( 125)
UBS証券 158( 109)
シティグループ証券 113( 100)
HSBC証券 89( 89)
SMBC日興証券 122( 0)
みずほ証券 29( 0)
大和証券 13( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 106( 106)
ABNクリアリン証券 100( 100)
SBI証券 94( 76)
松井証券 55( 55)
三菱UFJeスマート 52( 48)
日産証券 12( 12)
JPモルガン証券 11( 11)
楽天証券 29( 11)
フィリップ証券 9( 9)
マネックス証券 9( 9)
インタラクティブ証券 3( 3)
光世証券 2( 2)
バークレイズ証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース