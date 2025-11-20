元おニャン子クラブで女優国生さゆり（58）が19日、TOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜午前1時）に出演。ミッツ・マングローブを相手に当時のTBS系歌番組「ザ・ベストテン」への出演についての裏話をした。

ミッツが女装家2人とトリオで音楽活動をしていることが話題に。国生がそのステージを生鑑賞した際、少年隊の「仮面舞踏会」を歌っていたことで「いい歌だったよね」と感激したことを話した。ミッツは「それこそ85年なんですよ、少年隊もデビューが。おニャン子の2〜3カ月あとだったかな。けっこう一緒になって、歌番組とか出てました？」と質問した。

国生は「フジテレビさんだったんだけど『夕焼けニャンニャン』って、フジテレビさん以外の番組に出るのがダメだったから…」と話すとミッツが小声で「最初はOKだったんですよ」と話した。国生は「そうなの？」と意外そうに返した。

ミッツは「ザ・ベストテンも出てるんですよ、さゆりさん」と話した。国生は「そうなの？」と1トーン上げた声で繰り返した。ミッツは「途中から赤坂（TBS）と河田町（フジテレビ）がゴチャゴチャしたんですね、あの時期ね」と話した。国生が「なんかエラい人が、フジテレビが作ったアイドルなのに何で他の局の視聴率をあげなくちゃいけないんだ、ってご発言をされたみたいで」と当時耳にしたことについて語った。

ミッツは「それぞれにいろんな事情がありますよね」とつぶやいた。