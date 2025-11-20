元おニャン子クラブで女優国生さゆり（58）が19日、TOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜午前1時）に出演。おニャン子結成40周年記念コンサートの際に、中心となって仕切ったメンバーの実名を明かした。

対談の相手はミッツ・マングローブ（50）。「おニャン子はこの間、やったんですよね」と、7月5日に東京・世田谷区民会館で、結成40周年コンサートを実施したことに触れた。

国生は「私はスケジュールがダメで出られなかったんだけど、立見里歌さんが仕切ったの、全部。段取りも曲順全部決めて、みんなで練習するのとか、お洋服の関係とか全部、立見里歌が全部やった、すごいよねー」と素直に賞賛した。

ミッツが「当時、ニャンギラス時代はそういうタイプの子ではなかったんですか？」と聞いた。

国生は「ニャンギラスのときは名越美香ちゃんが。あと亜紀ちゃんが…樹原亜紀さんに引っ張られて、立見はどちらかというと、おとぼけな感じ。女子大生なのにちゃんとやってよー、みたいな叱れる感じだったんだけど、人、って40年もたつと変わるねー、立見さんが全部やったらしい、フフフ」と40年の歳月で人が変わることに驚いていた。

ニャンギラスは、おニャン子クラブ内で派生したユニット。立見里歌、樹原亜紀、名越美香と、白石麻子の4人で組んで、86年4月1日に「私は里歌ちゃん」でデビューした。