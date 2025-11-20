第70回G1有馬記念缶が発売中

激闘が蘇るデザインに称賛が集まっている。JRA（日本中央競馬会）は11日、中央競馬の総決算となる第70回G1有馬記念を前にサッポロビールとのタイアップ企画として「JRA有馬記念缶」を全国発売した。昨年同レースを制したレガレイラ（牝4・木村）が側面に描かれた缶を手に入れたファンからは「最高です！」「買うしかなかった」といった声が上がっている。

今回発売されたのは、サッポロ生ビール黒ラベルの350ml缶に特別デザインが施された「JRA有馬記念缶」。競馬アートで知られるデザイナー尾花龍一氏が手がけたレガレイラと戸崎圭太騎手の躍動感溢れるイラストを中央に大きく配し、ダイナミックな書体で書かれた「70有馬記念GI」の文字が添えられている。

昨年の有馬記念は、天皇賞・秋、ジャパンカップを制し大本命と目されたドウデュースが出走取消となる中、最後の直線で好位の内につけていたレガレイラと外から伸びてきたシャフリヤールの壮絶な叩き合いに。2頭並んだままゴール板を駆け抜けると、写真判定の末、ハナ差でレガレイラに軍配が上がった。3歳牝馬が有馬記念を制するのは実に64年ぶりという歴史にも残る名レースを思い起こすアイテム発売に、X上の競馬ファンも沸いている。

「愛しの愛しのレガレイラ様…素敵です！」

「今年も尾花先生デザイン！ 最高です！！！ 必ず手に入れたい」

「先週のエリザベス女王杯もレガレイラ勝ったし 今年の缶デザインはいいね」

「レガレイラちゃんのサッポロ黒ラベル『有馬記念缶』で祝杯あげる」

「たまたま買ったサッポロ生が 有馬記念缶やった！超ラッキー！」

「今年のサッポロ黒ラベル有馬記念GIパッケージ買えるの楽しみだ」

「レガレイラ…つよかったね… サッポロの有馬記念缶GETしたい」

「もうこんな季節なのね…」

「レガレイラちゃんパックなんて見かけちゃったらね…買うしかなかったんすよね…」

奇しくも発売週の週末、16日に行われたG1・エリザベス女王杯（京都芝2200メートル）もレガレイラが制覇。記念缶で祝杯をあげたという声が多く届いていた。



（THE ANSWER編集部）