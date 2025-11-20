年に一度の感謝祭！リヨンコッペル「カレンダーセール」

東京都江戸川区船堀のベーカリー「リヨンコッペル」にて、2025年11月21日（金）・22日（土）の2日間、年に一度の特別イベント「カレンダーセール」が開催されます。

800円以上のお買い物で、毎月お得なクーポンが付いた「2026年度版リヨンのパンカレンダー」がもらえる、パン好きにはたまらない感謝イベントです。

リヨンコッペル「カレンダーセール」

開催期間：2025年11月21日（金）・22日（土）

営業時間：7:30〜20:00

株式会社プラスパンが運営する「リヨンコッペル」は、地域の人々に愛される船堀の実力派ベーカリーです。「カレンダーセール」は、日頃の愛顧への感謝を込めて開催される年に一度の恒例イベント。この2日間は、店内に並ぶこだわりのパンとともに、来年1年間を楽しく過ごせる特別なプレゼントが用意されています。

特典：2026年度版「リヨンのパンカレンダー」

期間中、店内商品を800円以上（税込）購入した方全員に、2026年度版「リヨンのパンカレンダー」がプレゼントされます。

このカレンダーの最大の魅力は、毎月使える「お得なクーポン券」が付いていること。美味しいパンをお得に楽しめる特典が1年分詰まっており、リヨンコッペルのファンにとっては必携のアイテムと言えるでしょう。

素材と製法にこだわった「リヨンコッペル」の魅力

船堀駅から徒歩3分という好立地にあるリヨンコッペル。店内には、朝食からランチ、おやつまで幅広いシーンで楽しめる多彩なパンが並びます。

定番から季節限定まで豊富なラインナップ

人気商品は、良質な国産バターを贅沢に使用した「クロワッサン」や、湯種を使った「もちもちドーナツ」、地元で愛される「明太フランス」「極旨メロンパン」など、素材と製法にこだわった本格派ばかりです。

また、季節限定商品も充実しており、秋には「和栗のモンブランデニッシュ」、夏には「ピーチタルト」などが登場し、四季折々の味わいを楽しめます。ランチタイムには、「ピリ辛チーズタッカルビ」や「なすラザニアのパニーニ」といったボリューム満点の惣菜パンも好評です。

現在は、期間限定で希少な白トリュフを使用した「白トリュフの塩ロール」も販売されています。こちらは無くなり次第終了となるため、早めのチェックがおすすめです。

お得なカレンダーを手に入れて、来年も美味しいパン生活を楽しめる「リヨンコッペル カレンダーセール」の紹介でした。

