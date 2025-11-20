8年ぶり活動再開RIP SLYME、若い頃とは別の悩みに「これって年だな」：あちこちオードリー
「あちこちオードリー」（毎週水曜夜11時6分）11月19日（水）の放送は、RIP SLYME（RYO-Z、ILMARI、PES、FUMIYA、SU）がご来店。今年再結成、8年ぶりの活動再開に若い頃とは違う悩みが！？
5人組ヒップホップグループRIP SLYMEが初来店。1994年、地元の仲間と結成し、今年で31年目、数々のヒット曲を生み出した、オードリー世代のド直撃アーティストだ。
登場早々、「この番組大ファンなんですよ」とRYO-Z。「もしかしたらこの番組のこと知らないかも…」と心配していたオードリーの2人も感激する。PESによると、直前までは静かだったRYO-Zがセットに入った途端にテンションが上がり「暖簾くぐったらこうなんだ」と驚いたそう。
RYO-Z は、MCwaka（若林のDJネーム）についても「僕らくらいの世代のラッパーと比べて、全く知遜色ないプロのラッパーくらいの技術」とベタ褒め。
驚き喜んだ若林は「聞いたかオイ！絶対流してくれよ、今の」とスタッフにアピールする。
現在メンバーは51歳〜46歳。相変わらずオシャレな5人だが、昔の自分たちの映像を見ると「ものすごい元気だなと思いますね。やる気がスゴイ」とILMARI。
活動休止を経て、今年再結成。8年ぶりの活動再開に「楽しくやれてる」というRYO-Zだが、若い頃とは別の悩みがあるようで…
“年をとると話が長くなる”とはよく言うが、ライブでMCを担当するRYO-Zも同様で、4人から“長い”とツッコミが。それでも止まらない時は、DJのFUMIYAがスクラッチの音で阻止するそう。
さらに、以前と違い、今は曲を作ったらすぐリリースのため「リリックが覚えられない」とRYO-Z。RIP SLYMEはメンバーもスタッフもプロンプター（歌詞を出したりするモニター）を使わないため、頑張って覚えているというが…
RYO-Zがよく歌詞を飛ばしてしまうため、「RYO-Zくん用のプロンプター欲しい」とPES。今の対応としては、いつ飛ばしてもフォローできるよう、RYO-Zのパートも小声で歌っているそう。
誰かが飛んだ時は他の人がカバーするのだが、先日、大ヒット曲「楽園ベイベー」でRYO-Zの歌詞が飛んだ時は、誰も咄嗟に反応できず「音だけが静かに流れていた」という事態に。PESは「これって年だなと思いました」と。
オードリーも漫才中に春日が飛ぶことはよくあるが、「春日って飛んだ方がウケたりするから」と若林。一方、春日は「そっち（若林）の役はできないので」と、若林が飛んだら大事故！？
ちなみに、RIP SLYMEも「ライブでは誰かが噛んだり飛んだ時、お客さんは盛り上がりますね」とILMARI。するとRYO-Zは「THE FIRST TAKEでは噛んだ方が（再生回数が）伸びる」と自己弁護！？
この他、子どもを自転車に乗せて送り迎えするILMARI、FUMIYAは家で1人で飲むのが「フェス」という…など意外なプライベートが明らかに。
それを聞いた若林は、ショックを受ける！？「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！ お気に入り登録もお忘れなく！
